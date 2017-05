Mehr Platz für den Einkaufstempel Die Slowianska-Galerie in Zgorzelec wird von vielen Görlitzern besucht. Nun soll sie weiter ausgebaut werden.

Blick auf den Eingang der Galeria Slowianska in Zgorzelec. Ab Sommer soll hier angebaut werden. © pawel sosnowski/80studio.net

Der Handelsketten auf beiden Seiten der Neiße rüsten auf. Nach der Eröffnung des neuen Görlitzer Fachmarktzentrums steht nun Carrefour Polska in den Startlöchern. Der Handelsriese plant als Eigentümer den Ausbau der Slowianska-Galerie an der Jeleniogorska-Straße vor den Toren der polnischen Neißestadt. Wie das Unternehmen mitteilt, soll sich damit die Verkaufsfläche um mehr als 3 000 Quadratmeter erhöhen. Zusätzlich sollen 160 neue Parkplätze geschaffen werden. „Die Galerie in Zgorzelec ist eines unserer stärksten Einkaufszentren“, begründet Ronan Martin, Vizegeschäftsführer für Expansion und Einkaufszentren bei Carrefour Polska, den Schritt. Das Geschäft in Zgorzelec wachse stark, sagt er. „Ein Wachstum bei den Besucherzahlen, höhere Verkaufserlöse und das Interesse neuer Mieter haben dafür gesorgt, dass wir uns für den Ausbau entschieden haben.“ Klar ist dabei, dass die Lage für den Erfolg mitverantwortlich ist – denn nicht nur Polen, sondern auch Deutsche, darunter viele Görlitzer, und Tschechen kaufen bei Carrefour ein.

Derzeit wartet die Handelskette auf die Baugenehmigung. Wenn alles nach Plan läuft, beginnen die Arbeiten im Sommer. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2018 vorgesehen. Parallel werden bereits Gespräche mit potenziellen neuen Mietern geführt. Es seien bekannte Marken und Handelsketten darunter, heißt es. Details sollen aber noch nicht bekannt werden. Bereits 2016 haben die Eigentümer in eine Schönheitskur für das Einkaufszentrum investiert.

Die Slowianska-Galerie ist das größte Einkaufszentrum in Zgorzelec. Auf einer Fläche von mehr als 18 000 Quadratmetern sind 40 Geschäfte großer Ketten und lokaler Mieter angesiedelt, etwa der Carrefour-Hypermarkt oder das Schuhgeschäft CCC.

