Mehr Platz für Deko-Ideen Die Einrichtungsberaterin Sylvia Piffczyk hat sich eine neue Bleibe gesucht. Die Räume in der Tuchmacherstraße sind ideal.

Sylvia Piffczyk freut sich: Die neuen Räume in der Tuchmacherstraße 12 sind groß und somit ideal für tausendundeine Deko-Idee. © Carmen Schumann

Sylvia Piffczyk hat Grund zur Freude: Ihre Entscheidung, nochmals mit ihrem Geschäft „Trend-Einrichtungen“ umzuziehen, sei goldrichtig gewesen. Seitdem sie sich 2007 in der Kesselstraße niedergelassen hatte, ist sie schon mehrmals umgezogen. Nun hofft sie aber, den idealen Standort gefunden zu haben. Am Freitag eröffnet sie ihr Geschäft auf der Tuchmacherstraße 12. Das Haus ist ein Neubau aus dem Jahr 1996. In den Geschäftsräumen im Erdgeschoss befand sich einige Zeit ein An- und Verkauf. Nach dessen Auszug standen die Räume aber sieben Jahre leer. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass die Lage nicht ganz so zentral ist. Sylvia Piffczyk denkt aber, dass sie diesen Nachteil kompensieren kann. Das positive Echo ihrer Nachbarn gibt ihr recht. „Die Geschäftsleute auf der Tuchmacherstraße sind froh, dass wieder ein Leerstand beseitigt ist“, sagt sie. Man wolle künftig an einem Strang ziehen und versuchen, dieses oder jenes gemeinsam zu organisieren. Gerade für Mieter in Seitenstraßen sei es wichtig, dass man den Schulterschluss suche.

Natürlich sei ihr letztes Domizil auf der Karl-Marx-Straße 12 von der Lage her günstiger gewesen. Doch dort hatte die Einrichtungsberaterin nur 50 Quadratmeter an Verkaufsfläche zur Verfügung. Sie musste den Verkaufsraum abtrennen, da die gesamte Fläche, die früher das Gemüsegeschäft von „Früchte-Fräger“ eingenommen hatte, einfach nicht warm zu bekommen gewesen wäre. Auch die sanitären Anlagen seien dort nur sehr unzureichend gewesen.

In den neuen Räumen auf der Tuchmacherstraße 12 kann sich Sylvia Piffczyk mit ihren Deko-Ideen auf 180 Quadratmetern ausbreiten. Auch ein richtiges Büro ist dabei für sie drin. Die Einrichtungsberaterin fährt zweigleisig. Zum einen berät sie ihre Kunden sowohl in ihrem Geschäft als auch bei ihnen zu Hause über Wohnraumgestaltung. Dabei vermittelt sie auch Handwerkerleistungen und erstellt Konzepte, einschließlich einer 3-D-Planung. Zum anderen bietet sie im Geschäft tausendundeine Deko-Idee, aber auch kleinere Möbelstücke, wie antik anmutende Schränke, Kommoden oder Sessel an. Diese bezieht sie aus Ländern, wie Finnland, Belgien oder Spanien.

Verhandlungen liefen ins Leere

Der Renner seien momentan die mit Vogelfedern bestückten Lampen. Beliebt bei ihren Kunden seien auch Naturmaterialien für Bezugsstoffe und Gardinen. – Die Platznot sei übrigens auch der Grund gewesen, warum Sylvia Piffczyk 2013 in die Schliebenstraße 18 umzog, wo sie ihre Deko-Ideen im Küchenstudio „Küche & Co.“ anbot. Doch dann kamen die Straßenbauarbeiten und der Standort war nur noch umständlich zu erreichen. Verhandlungen bezüglich von Hinweistafeln seien ins Leere gelaufen.

Da das Ende der Straßenbauarbeiten nicht abzusehen war, zog Sylvia Piffczyk im Herbst 2016 auf die Karl-Marx-Straße 12. Da die Vermieterin jedoch keine Bereitschaft zeigte, notwendige Veränderungen vorzunehmen, nahm Sylvia Piffczyk einen nochmaligen Umzug in Kauf. Dieser ging im Monat Mai über die Bühne. Die Räume in der Tuchmacherstraße 12 seien in sehr gutem Zustand gewesen, einschließlich des Terrazzo-Fußbodens. Lediglich die Wände ließ sie nach ihren Vorstellungen farblich neu gestalten. Da sie nun auch aus der Schliebenstraße 18 ausgezogen ist, kommt die dort verbliebene Mitarbeiterin mit ihr zusammen in der Tuchmacherstraße 12 zum Einsatz.

