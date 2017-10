Mehr Platz für Bärenfelser Feuerwehr Am Gerätehaus sollen noch in diesem Monat die Bauarbeiten beginnen. Was sich verändern wird.

Das Feuerwehrgerätehaus soll erweitert werden. © Egbert Kamprath

Das Feuerwehrgerätehaus in Bärenfels sieht kleiner aus, als es ist. Die Bärenfelser waren pfiffig und hatten ihr Spritzenhaus für damalige Verhältnisse relativ geräumig gebaut. So gab es auch keine Probleme, als Ende 2014 das langersehnte neue Feuerwehrauto anrollte. Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem 750-Liter-Wassertank passte einwandfrei durch das Garagentor und in das Depot. Trotzdem reichen die Bedingungen nicht mehr aus. Die Feuerwehrleute haben zum Beispiel für Schulungen im eigenen Haus keinen Platz. Deshalb weichen sie aus und nutzen dafür die ehemalige Ortsverwaltung. Das würde sicher auch so noch weiter funktionieren, wenn das frühere Gemeindeamt nicht dringend sanierungsbedürftig wäre und viel zu groß ist für die Bedürfnisse der Feuerwehr. Die Stadt Altenberg, der das Gebäude gehört, kann das Haus aber nicht sanieren. Das würde ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Deshalb entschloss sie sich, das Haus zu verkaufen. Und es gab auch tatsächlich Interessenten. Deshalb musste für die Feuerwehr eine andere Lösung gesucht werden.

Da noch Platz im und am Gerätehaus ist, entschied sich die Stadt, das Gebäude energetisch zu sanieren, also im Wesentlichen Dach und Fassade zu dämmen, und das Dach auszubauen. Zugleich soll das Depot um einen Anbau erweitert werden. So ist es möglich, Schulungsraum, Umkleideräume und Sanitäranlagen im Gerätehaus mit unterzubringen. Außerdem entsteht noch ein Treppenhaus. Die Investitionskosten sind mit rund 250 000 Euro veranschlagt, die mithilfe von Fördermitteln aus verschiedenen Töpfen finanziert werden.

Bis die passende Variante gefunden und die Finanzierung gesichert war, dauerte es allerdings länger, als mancher gedacht hätte. Das dürfte vor allem den Interessenten schmerzen, der schon längst die Ortsverwaltung zu einem Wohnhaus umbauen wollte. „Das tut mir leid für den Investor“, sagte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Denn der potenzielle Käufer wird sich noch weiter gedulden müssen. Vor Ende nächsten Jahres wird die Ortsverwaltung nicht frei.

Dafür aber soll nun tatsächlich mit den Baumaßnahmen für die Feuerwehr begonnen werden. Ziel ist, damit am 23. Oktober starten zu können. Die Ausschreibung lief. Der Stadtrat ermächtigte den Bürgermeister, Erd-, Maurer-, Beton- und Zimmererarbeiten zwischenzeitlich vergeben zu können. Denn der Stadtrat tritt erst wieder nächsten Montag zusammen, da sollen die Bauarbeiten ja aber schon beginnen – falls Angebote eingegangen sind und die auch noch angesichts des Baubooms und steigender Preise bezahlbar sind. Ein Antrag von Mario Nitschke (Bärensteiner Wählervereinigung), den Stadtrat entscheiden zu lassen, wenn die Angebote mehr als zehn Prozent über den kalkulierten Kosten liegen sollten, wurde mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeister Kirsten sicherte zu, sich im finanziellen Rahmen zu bewegen oder sich im Zweifel die Zustimmung des Stadtrates einzuholen.

zur Startseite