Mehr Platz für Autos und Personal Sachsens Polizeihochschule wächst. Das stellt die Stadt Rothenburg vor Herausforderungen.

Am Sportkomplex in Rothenburg wird schon geraume Zeit gearbeitet. Zusätzlich zu dem bereits Geplanten wird nun auch ein zusätzlicher Parkplatz geschaffen. © André Schulze

Die geplante Erweiterung der Hochschule der Sächsischen Polizei bereitet der Rothenburger Stadtverwaltung zusätzliche Arbeit. So viel, dass nun sogar eine neue Stelle geschaffen werden soll. Einer Änderung des Stellenplans für das laufende Jahr, in dem Stellen und Arbeitsstunden in der Verwaltung festgeschrieben werden, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch bereits zugestimmt. Das war aber nicht der einzige Punkt auf der Tagesordnung, bei dem sich Stadtverwaltung und Rat mit den Auswirkungen der Erweiterung beschäftigt haben.

Der Stellenplan müsse an die Realität angepasst werden, erklärt Marlen Kolodziej, Leiterin des städtischen Fachbereichs Bau und Finanzen in der Ratssitzung. Und die sieht so aus, dass durch die Erweiterung der Polizeihochschule und dem damit verbundenen Umzug der Oberschule in die Jahnstraße viele neue Aufgaben auf die Mitarbeiter der Stadt zugekommen seien. Das erfordere Arbeitszeit, die im Stellenplan nicht eingeplant sei, heißt es in der Beschlussvorlage. Um Abhilfe zu schaffen, ist deshalb in einem ersten Schritt bei einer Stelle im Fachbereich Bau und Finanzen die Arbeitszeit um zehn Stunden pro Woche – auf dann 34 Stunden – erhöht worden. Die zusätzlichen Kosten seien im diesjährigen Haushalt gedeckt. Im kommenden Jahr soll dann eine komplette Stelle neu geschaffen werden, kündigt Marlen Kolodziej an. Denn der Bau der neuen Oberschule werde die Stadtverwaltung drei bis vier Jahre beschäftigen.

Das gilt auch für die Vergrößerung der Polizeihochschule, die sich nicht nur auf die Oberschule auswirkt. Weil während der Arbeiten Platz für Park- und Lagerflächen gebraucht wird, stellt die Stadt Rothenburg dem Freistaat eine Fläche hinter der Firma Kero zur Verfügung. Über diese Eilentscheidung informierte Bürgermeisterin Heike Böhm in der Ratssitzung. Der Pachtvertrag läuft bereits seit Mitte August und gilt bis 2020. Dafür erhalte Rothenburg einen jährlichen Pachtzins von 30 000 Euro, sagte die Bürgermeisterin. Die Bauarbeiten zur Herrichtung des Grundstücks laufen auch schon, wie Marlen Kolodziej auf SZ-Nachfrage mitteilt.

Am Sportkomplex, der an die Polizeihochschule angrenzt, wird derzeit ebenfalls noch gebaut. Denn dieser wird für insgesamt rund drei Millionen Euro umgebaut und saniert. Dafür wurden in der Stadtratssitzung die letzten Aufträge in Höhe von insgesamt fast 104 000 Euro vergeben. Etwa die Hälfte dieses Betrages entfällt auf die Gestaltung der Außenanlagen. Die Möblierung, zu der unter anderem der Einbau einer Miniküche gehört, und die sonstige allgemeine Ausstattung des Sportkomplexes kosten 37 000 Euro. Die anderen vergebenen Aufträge umfassen die Ausstattung mit Sportgeräten sowie die Endreinigung. Die Fertigstellung des Sportkomplexes ist für Ende dieses Jahres geplant, erklärt Marlen Kolodziej. Diese Frist versuche man auch einzuhalten. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Das gleiche gilt auch für den geplanten Verkauf des Sportkomplexes an den Freistaat Sachsen. Denn die Halle samt Außenanlagen wird für die Polizeischüler benötigt. Wann und zu welchem Preis der Sportkomplex den Besitzer wechseln wird, muss erst noch verhandelt werden. Die Verhandlungen laufen, sagt Marlen Kolodziej am Donnerstag.

Das Land will den gesamten Oberschulstandort kaufen und schon im Herbst kommenden Jahres mit den Bauarbeiten an den Gebäuden beginnen. Weil sich die Zahl der Polizeischüler um etwa 100 auf 450 erhöhen soll, wird mehr Platz gebraucht. Außerdem sollen sich durch den Ausbau des Campus auch die Bedingungen für die Kommissaranwärter verbessern. So soll künftig jeder sein eigenes Zimmer mit Nasszelle haben. Aktuell sind Zweibett-Zimmer der Standard.

Durch die Erweiterung der Polizeischüler werden sich aber auch die Lernbedingungen für die Rothenburger Oberschüler verbessern. Die ziehen nämlich in einen Neubau in die Jahnstraße. Das hat der Stadtrat nach langen Diskussionen und einer Einwohnerversammlung in seiner Augustsitzung mehrheitlich beschlossen.

