Mehr Platz für anonyme Bestattungen In Sebnitz wird ab Mittwoch am Urnenfriedhof gearbeitet. Die Anlage muss erweitert werden.

© Symbolbild: Schroeter

In Sebnitz wird der Urnenfriedhof „Am Plader“ erweitert. Die Vergrößerung der Urnengemeinschaftsanlage sei zwingend notwendig geworden, da der Platz für anonyme Urnenbestattungen in absehbarer Zeit vollständig belegt sein wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Es ist vorgesehen, die Fläche links neben dem Haupteingang umzugestalten und dort eine Gemeinschaftsanlage mit Gabionen-Wand zu errichten. Die Arbeiten sollen am Mittwoch beginnen und bis zum 17. Juli andauern. Friedhofsbesucher und Anwohner werden um Verständnis gebeten. Vor einigen Wochen hat die beauftragte Firma auf dem Urnenfriedhof bereits abgestorbene Äste aus Bäumen und Sträuchern geschnitten und diese eingekürzt. Die Kosten für die Friedhofserweiterung liegen nach Angaben der Stadtverwaltung bei rund 10 000 Euro. (SZ/dis)

