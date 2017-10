Mehr Platz auf der A 4 Die Freigabe der Seitenstreifen ist im Freistaat ein Erfolgsmodell. In Sachsen fehlt jedoch eine wichtige Voraussetzung.

Auf der A 9 nördlich von München kann bei besonders großem Verkehrsaufkommen der Seitenstreifen freigegeben werden. Große Schilder weisen die Fahrer darauf hin. Laut Verkehrsministerium in Bayern lassen sich Unfälle und Staus so um die Hälfte reduzieren. © Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Elefantenrennen, Staus und Unfälle – jeder Tag auf der A 4 zerrt bei den Pendlern an den Nerven. Sogar Politiker überholen sich jetzt mit der Forderung nach einer Verbreiterung der wichtigen Verkehrsachse in Ostsachsen. Klar ist allen Beteiligten aber auch, dass die auf die Schnelle nicht machbar ist. Im Gegenteil. Stattdessen hat der sächsische Verkehrspolitiker Stephan Kühn (Grüne) die Freigabe der Standstreifen gefordert. Im Nachbarland Bayern wird das bereits praktiziert – mit äußerst positiven Erfahrungen. Doch eine Umsetzung in Ostsachsen könnte schwierig werden.

Während Autofahrer die Probleme mit dem Verkehr auf der A 4 in der Oberlausitz erst in den vergangenen Jahren richtig zu spüren bekamen, sind verstopfte Autobahnen in Bayern schon länger eine Herausforderung. Allen voran um München und Nürnberg hat die Zunahme der Fahrzeuge die Verantwortlichen bald vor die Frage gestellt, wie ohne einen Ausbau abzuwarten auf den Pisten möglichst kurzfristig mehr Platz geschaffen werden kann. Bereits 1998 hatten die zuständigen bayerischen Behörden deshalb zum Strohhalm Standstreifenfreigabe gegriffen und auf der Autobahn 94 in München erstmals das Modell gefahren.

Ein Modell, das Schule machte. Inzwischen sind in Bayern auf insgesamt mehr als 100 Kilometern die Seitenstreifen freigegeben. Weitere Abschnitte sind schon in Planung. Die Freigabe gilt nicht rund um die Uhr, fürs Befahren der sonst gesperrten Ränder gibt es erst grünes Licht, wenn die Fahrzeugmengen auf den betroffenen Abschnitten eine bestimmte Grenze überschreiten – wie etwa im Berufsverkehr. Die Freigabe erfolgt dann über Lichtzeichen, die über der Autobahn montiert sind.

Fahrbahnen müssten neu markiert werden

Neben den sogenannten Wechselverkehrszeichen und einem System zur Überwachung der Verkehrsmengen sind kaum bauliche Eingriffe an den Autobahnen nötig. Lediglich Nothaltebuchten müssen angebaut, die Fahrbahnen neu markiert und Einfahrtsbereiche an den Anschlussstellen angepasst werden, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Bayern. Das lässt sich nicht nur schnell umsetzen, sondern spart auch Kosten. „Die zeitweisen Seitenstreifenfreigaben kosten etwa zehn Prozent eines Autobahnausbaus“, sagt Michael Siefner, der stellvertretende Pressesprecher im bayerischen Verkehrsministerium.

In Bayern sind die Vertreter in den Verkehrsbehörden mit diesem Vorgehen entsprechend sehr zufrieden. „Die Freigaben haben sich bewährt und tragen erheblich zur besseren Abwicklung des Verkehrs bei“, so Michael Siefner. Er verweist auf die Sicherheit, auf die Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Durch die Freigabe könnten die Autobahnen bis zu 25 Prozent mehr Verkehr schlucken, im Gegenzug hätten sich Unfälle und Staus um die Hälfte verringert. „Vor allem Lkw-Fahrer nehmen das System sehr gut an“, so der Sprecher.

Tatsächlich haben sich auch die Behörden in Sachsen über ein ähnliches Vorgehen bereits Gedanken gemacht. Die Nutzung des Seitenstreifens stand schon einmal für die A 4 zwischen den beiden Autobahndreiecken Dresden-Nord und Nossen zur Debatte. Der Bereich zählt zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten im Osten Deutschlands. Deshalb hatte Sachsen einen achtspurigen Ausbau des Bereichs für den aktuellen Bundesverkehrswegeplan angemeldet – jedoch erfolglos. Der Bund sieht keinen Bedarf, heißt es.

Ausbau der A 4 ist nicht im Verkehrswegeplan

Genau darin liegt laut sächsischem Verkehrsministerium auch die Krux. „Eine Seitenstreifennutzung kann nur im Vorgriff auf einen regelgerechten Ausbau von Autobahnabschnitten in Betracht kommen“, erklärt Ministeriumsmitarbeiterin Kathleen Brühl. Weil es der Ausbau der A 4 nicht in den Verkehrswegeplan gepackt hat, ist die Seitenstreifenfreigabe nicht möglich.

Immerhin arbeitet das Ministerium an der nachträglichen Anmeldung für die Verbreiterung der A 4 zwischen Dresden und Görlitz. Findet das Ansinnen in Berlin Berücksichtigung, ist in einem ersten Schritt die Freigabe der Seiten denkbar. Doch Experten räumen den Wünschen aus Dresden wenig Chancen ein – weil auch auf der A 4 in der Oberlausitz für die Statistik noch zu wenige Autos fahren, um einen sechsspurigen Ausbau zu rechtfertigen.

