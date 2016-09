Mehr Plätze und ein Zusatzzug Dresden ist Gastgeber der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Der Zvon reagiert.

Auf dem Bahnhof Bischofswerda wird ein zusätzlicher Zug ankommen. © Regina Berger

Dresden wird am Wochenende das Ziel auch vieler Menschen aus der Region Bischofswerda und dem Oberland sein. Der Verkehrsverbund Zvon reagiert auf den erwarteten Ansturm und schafft in den Zügen in Richtung Landeshauptstadt zusätzliche Platzkapazitäten, sagte Sprecherin Sandra Trebesius. Heißt: Statt beispielsweise einem werden zwei Triebwagen eingesetzt.

Außerdem fährt in den Nächten zum Sonntag und Montag ein zusätzlicher Zug von Dresden nach Bischofswerda (Abfahrt am Hauptbahnhof 0.48 Uhr, Ankunft in Bischofswerda 1.30 Uhr). Ab Bischofswerda fährt 1.35 Uhr ein Sonderbus weiter nach Zittau, der auch in Schmölln. Putzkau und auf beiden Neukircher Bahnhöfen hält. Die letzten planmäßigen Züge nach Zittau über Bischofswerda fahren in Dresden um 21.34, 22.35 und 23.36 Uhr ab – Die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit finden in jedem Jahr in einer anderen Landeshauptstadt statt, diesmal in Dresden. (SZ)

