Mehr Plätze für Kindertagespflege

In Bautzen gibt es bald mehr Tagesmütter.

Schritt für Schritt erweitert die Stadt Bautzen das Angebot der Kindertagespflege. Bis zu Beginn des neuen Jahres sollen in Bautzen 18 Tagesmütter tätig sein, vier mehr als bisher. Damit erhöht sich die Zahl der Plätze auf 89. Bei Kindern, die drei Jahre und jünger sind, kann die Stadt den Eltern anstelle eines Kita-Platzes eine Tagesmutter anbieten. Auch bei älteren Kindern darf eine Tagesmutter die Betreuung übernehmen, wenn die Eltern einverstanden sind. Bautzen möchte dieses Angebot erhalten, um die Kitas zu entlasten. Aber auch, weil es dadurch mehr Vielfalt gibt. So orientieren sich zwei Tagesmütter zum Beispiel am „Waldorfkonzept“.

Im August beginnen drei Tagesmütter. Allerdings schließen zwei Tagesmütter aus persönlichen Gründen ihre Tagespflege. Eine weitere Tagesmutter wird Anfang Dezember starten, Anfang 2018 kommen noch zwei hinzu. Die zusätzlichen Plätze kosten die Stadt im Jahr 2017 rund 32 000 Euro. 2018 belaufen sich die zusätzlichen Kosten auf 188 000 Euro. (SZ/mho)

