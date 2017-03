Mehr Plätze für Krippenkinder

© dpa/Patrick Pleul

Zusätzliche Plätze für die Betreuung von Kindern im Krippenalter entstehen in der Gemeinde Cunewalde. Die Kita Wichtelland an der Cunewalder Friedensaue, die von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bautzen betrieben wird, kann künftig acht Krippenkinder mehr aufnehmen. Durch eine Änderung der Betriebserlaubnis erhöht sich der Zahl der Plätze auf insgesamt 132. 46 davon entfallen auf die Krippe, berichtet Bürgermeister Thomas Martolock (CDU).

Außerdem nimmt eine zweite Tagesmutter die Arbeit auf. Sie wird unter der Regie der Awo tätig sein. Die Arbeiterwohlfahrt mietet dafür Räume in einem Gebäude neben der Kita Wichtelland, das einst zur Kita gehörte und jetzt in Privatbesitz ist. Die Sanierung des Bereiches, der für die Tagesmutter vorgesehenen ist, soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die fünf neuen Plätze für Null- bis Dreijährige stehen spätestens ab April 2018 bereit.

Die bisher schon im Gemeindegebiet tätige Tagesmutter Sabine Kschischan wird von ihrem Privathaus in Klipphausen nach Weigsdorf-Köblitz umziehen. „Dafür werden Räume in der ehemaligen Kinderkrippe hergerichtet, wo die Physiotherapie leer steht“, kündigt Martolock an. Auch das soll bis zum Jahresende erledigt sein. (SZ/ks)

