Mehr Plätze für Dauerparker Der Parkplatz unweit vom Coswiger Bahnhof wird umgebaut. Mit den Stellflächen wird sogar Radebeul überholt.

zurück Bild 1 von 2 weiter An Wochentagen meist komplett belegt: Der kostenfreie Parkplatz an Coswigs Robert-Blum-Straße wird vor allem von Pendlern genutzt. Durch die Umgestaltung entsprechend der Grafik unten verdoppelt sich die Anzahl der Stellplätze nahezu. © Norbert Millauer An Wochentagen meist komplett belegt: Der kostenfreie Parkplatz an Coswigs Robert-Blum-Straße wird vor allem von Pendlern genutzt. Durch die Umgestaltung entsprechend der Grafik unten verdoppelt sich die Anzahl der Stellplätze nahezu.



Morgens kurz vor sieben, in unmittelbarer Nähe des Coswiger Bahnhofs. Eine junge Frau fährt auf den Parkplatz an der Robert-Blum-Straße, stellt ihr Auto ab und ist einfach froh: „Gegen acht ist es dann hier schon schwer, etwas zu finden“, sagt sie. Jeden Tag wird die Coswigerin ihren Wagen an dieser Stelle los, bevor sie die Bahn in die Dresdner Innenstadt nimmt. „Mit dem Auto bräuchte ich doppelt so lange auf Arbeit“, erzählt sie.

Pendler wie sie nutzen die kostenfreie Dauerparkfläche ebenso wie Anwohner und auch Leute, die sich länger in der Innenstadt aufhalten, weil sie beispielsweise einen Arzttermin haben. Denn im Zentrum ist die zulässige Parkdauer fast ausschließlich auf zwei Stunden begrenzt.

„An Wochentagen ist der Parkplatz zu 100 Prozent ausgelastet“, weiß auch der Coswiger Ordnungsamtschef Olaf Lier. Damit war für die Stadt klar, dass sie in Richtung Zukunft vorausplanen muss. Denn wenn jetzt die neue Siedlung Stadtgärten Kötitzer Straße wächst, dann wird es künftig unter anderem auch an der Straße Am Güterbahnhof eng für Dauerparker. Und die 13 Plätze am Bahnhof an der Buswendeschleife sind ohnehin ständig belegt.

Wegen dieses absehbaren Engpasses haben die Coswiger Stadträte nun beschlossen, den Parkplatz an der Robert-Blum-Straße von Grund auf umzubauen. Und zwar so, dass ein Parken-und-Reisen-Parkplatz mit 89 Stellplätzen entsteht, inklusive zweier Behindertenparkplätze. Damit finden dann fast doppelt so viele Fahrzeuge eine Lücke wie jetzt.

Möglich macht es eine Umgestaltung der vorhandenen etwa 1 300 Quadratmeter großen betonierten Fläche. Säumen die Autos bislang den Rand und bilden zwei Reihen in der Mitte, sorgen künftig vier Fahrgassen für eine neue Ordnung. An diesen werden sich dann beidseitig die Stellplätze befinden. „Dazwischen werden Grünstreifen angelegt mit Bäumen, die Schatten spenden“, sagt Olaf Lier. „Natürlich unter Beachtung der Bäume, die da sind.“

Er selbst hat diese Variante gemeinsam mit seinem Sohn Martin entwickelt, der Stadtplanung studiert. Gedacht ist auch an Laternen und an einen neuen Standort für die Glascontainer, die an die Südstraße umziehen. Dieser Vorschlag setzte sich in Ausschüssen und Stadtrat gegenüber einem anderen durch, der lediglich etwa 70 Stellflächen vorsah und rund 240 000 Euro gekostet hätte. Die beschlossene Version ist mit rund 360 000 Euro veranschlagt. Dabei rechnet die Stadt mit Fördermitteln in Höhe von 322 000 Euro.

„Eine gute Investition“, findet eine Friseurin aus Dresden, die in Coswig arbeitet und hier regelmäßig parkt. Begeistert ist sie vor allem, dass an Bäume gedacht wird, die im Sommer vor der Sonne schützen. Auch die junge Frau, die mit der Bahn nach Dresden pendelt, beurteilt das Vorhaben positiv: „Weil ich denke, dass in Zukunft noch mehr Leute nach Coswig ziehen werden und in den Zug steigen zur Arbeit.“

P+R-Parkplätze gehören längst zur modernen Infrastruktur in Städten und Gemeinden. Coswig nahm bereits vor zwei Jahren am Haltepunkt Neusörnewitz auf Coswiger Seite einen Platz mit 34 Stellplätzen und auf Weinböhlaer Seite mit 38 Plätzen in Betrieb. „Allerdings gibt es dort kaum Bäume“, räumt Olaf Lier ein.

Auch in Radebeul sind aktuell zwei P+R-Plätze ausgewiesen. Nach Angaben des städtischen Bauamts wurde die Fläche an der Weintraubenstraße im Jahr 2005 gebaut. Hier können seitdem 28 Fahrzeuge stehen. 2010 wurde zudem der Platz an der Mittelstraße angelegt – mit 55 Parklücken. An beiden Standorten ließ die Stadt auch Bäume pflanzen.

In Coswig kann die Umgestaltung zum P+R-Parkplatz an der Robert-Blum-Straße voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. Wohin die zurzeit 50 hier stehenden Fahrzeuge während der Bauphase ausweichen können, ist noch nicht geklärt. „Denkbar ist die zeitweise Einrichtung einer Einbahnstraße in der Robert-Blum-Straße“, sagt Ordnungsamtschef Olaf Lier auf Anfrage der Sächsischen Zeitung. „Dann könnten einseitig mehr Flächen zum Parken freigegeben werden.“

zur Startseite