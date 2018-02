Mehr Personal in der Tagespflege benötigt

Immer wichtiger wird heutzutage die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Der Anteil der Eltern, der sich bewusst für familienähnliche Betreuungsvarinaten in kleinen Gruppen von bis zu fünf Kindern entscheidet, steigt an – auch in Meißen. Deshalb informiert die Verwaltung über den grundsätzlichen Bedarf an Kindertagespflegeeltern. In der Stadt gibt es momentan zwölf Tagesmütter. Mit dem Verein Familieninitiative Radebeul soll nun ein Ersatzbetreuungssystem entwickelt werden, welches die Tagesmütter im Krankheitsfall entlastet. Die Ersatz-Tagesmütter und -väter sind beim Verein, der ebenfalls Träger der Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege ist, in Teilzeit angestellt.

„Wer sich eine Tätigkeit in der Kindertagespflege vorstellen kann, kann sich gerne beim Verein melden“, sagt eine Sprecherin. Dabei werden auch nähere Informationen zu Voraussetzungen und Bedingungen mitgeteilt und es gibt fachliche Beratung und Begleitung. (SZ/mhe)

Kontakt Familieninitiative Radebeul: 0351 8397323

