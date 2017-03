Mehr Personal für den Bauhof? Beim Winterdienst zeigte sich, wie dünn die Decke ist. Stadträte fragen nach, OB Große kündigt Gespräche an.

. Bürger Wolfgang Schmidt hat jetzt sein Rederecht im Parlament genutzt und den Winterdienst der Stadt Bischofswerda gelobt; dafür, dass man Zeit und Kraft fand, den vielen Schnee aus der Putzkauer Straße zu räumen. Das Lob in diese Richtung fand allgemein Zustimmung. Kritische Nachfragen kamen dennoch. Die Fraktion Bürger für Bischofswerda resümierte, dass durch den Bauhof – zuständig für den Winterdienst der Stadt – die Großparkplätze morgens häufig erst gegen 9 Uhr und damit zu spät geräumt worden sind. Die Parkplätze sollten deutlich früher frei sein angesichts der vielen Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt kommen und auch im Winter möglichst reibungslos einen Platz für ihr Fahrzeug vorfinden sollten, hieß es. Alles andere mache Bischofswerda unattraktiv, sagte Fraktionsvorsitzender Robert Geburek.

Stadtrat Jens Michel (Fraktion CDU/FDP), der Mitarbeiter im Bauhof ist, erklärte in der Debatte, der Bauhof habe nach geltender Prioritätenliste morgens zeitig zuerst die großen Zufahrtsstraßen und erst später die Parkplätze geräumt. Früher, so Michel, habe man das parallel erledigen können. Inzwischen sei aber so wenig Personal da, dass es dafür nicht mehr reicht. In dieser Situation wurden zuerst die Straßen geräumt. Denn was nutze ein geräumter Parkplatz, wenn die Leute nicht in die Stadt kommen, weil die Straßen zu sind?

Warten auf den neuen Bauamtsleiter

Oberbürgermeister Holm Große reagierte in der Debatte kurz und kündigte an, Fragen rechtzeitig vor dem nächsten Winter zu klären. Man wolle jetzt aber warten, bis im April der neue Bauamtsleiter René Wilhelm antritt. „Das ist ja auch ein winterdiensterfahrener Mann“, so der OB. Wilhelm stammt aus der Oberlausitz. Er ist ausgebildeter Straßenbauer und arbeitet noch bis zum 31. März als Straßenmeister im Baureferat München. Er wolle in die Heimat zurückkehren und habe sich deswegen um den Job bei der Stadt Bischofswerda beworben, sagte er.

Der zurückgetretene bisherige Bauamtsleiter Sven Ganze aus Großdrebnitz warnte vor der Saison vor den Engpässen beim Winterdienst. Auf Anfrage der SZ hatte er gesagt, elf Touren mit Autos und ein Handkommando mit Schaufeln sind eingeteilt. Das entspreche dem, was aus Erfahrung sein muss. Ganze sagte, dafür reiche das Personal noch gerade so. Krank werden dürfe aber niemand, und wenn das doch passiert, müsse improvisiert werden. Dann würden zuerst die Kollegen vom Handkommando auf Fahrzeuge umsteigen. Die Truppe mit Schaufeln und Besen räumt und streut, wo Schneepflug und Salztransporter nicht rankommen, zum Beispiel Gehwege. Solche Arbeiten blieben dann erst einmal liegen.

22 Mitarbeiter im Bauhof

OB Holm Große bestätigte im November auf Anfrage der SZ Personaldruck beim Bauhof. 22 Mitarbeiter gibt es, davon sind vier Hausmeister in städtischen Gebäuden wie Rathaus, Schulen und Kitas. Die Stellen entsprechen damit in etwa dem, was der Freistaat den Kommunen empfiehlt – 1,5 Mitarbeiter im Bauhof pro 1000 Einwohner. „Es gab bei uns zuletzt eine schleichende Verringerung. Wir sind jetzt an einer Grenze“, so der OB. Ob es wieder mehr Personal für den Bauhof geben wird, ist offen.

Über die Zukunft des Bauhofes war auf Grundlage des Haushaltsstrukturkonzeptes monatelang beraten worden. Anschließend hieß es auf Anfrage, es sei vom Tisch, den Bauhof auszugliedern in einen Eigenbetrieb. Die Effekte würden nur in größeren Städten mit mehr als 40 000 Einwohnern tragen. Der Bauhof Bischofswerda bleibt Bestandteil der städtischen Verwaltung, sagte der OB. Ohne Details zu nennen, sagte er der SZ auch: „Wir haben eine Lösung gefunden, die zukunftsfähig ist.“

