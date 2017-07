Mehr Patienten in Elblandkliniken Nach dem angekratzten Image hat das Unternehmen das Vertrauen von Ärzten und Patienten wiedergewonnen.

Frank Ohi ist der Geschäftsführer der Elblandkliniken und kann sich über steigende Patienten-Zahlen freuen. © Archivfoto/Hübschmann

In den Elblandkliniken mit ihren Häusern in Meißen, Radebeul und Riesa wurden im vergangenen Jahr rund 30 000 Patienten behandelt. Vor fünf Jahren lag diese Zahl noch bei 21 000. Auch diese Daten begründen die hohen Investitionen von über 86 Millionen Euro, vor allem in Riesa und Radebeul, so das Landratsamt. Nach einer kurzen Talfahrt mit angekratztem Image sei es dem kommunalen Klinikunternehmen unter Leitung von Vorstand Frank Ohi gelungen, das Vertrauen der niedergelassenen Ärzte und potenziellen Patienten zurückzugewinnen.

Das medizinische Spektrum in allen drei Krankenhäusern seit weit über den Rand der Regelversorgung hinausgewachsen. Zu den großen Zukunftsthemen gehören die Telemedizin sowie die Verknüpfung von stationären mit ambulanten Strukturen, wie etwa in den Medizinischen Versorgungszentren. Damit ließen sich auch Probleme der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum zumindest teilweise lösen. In Radebeul ist unter anderem der Aufbau eines Zentrums für Gefäßmedizin geplant. In Planung ist ferner ein Zentrum für Integrative Medizin. Hier trifft Schulmedizin auf alternative Heilmethoden wie die Homöopathie.

Die Diagnostik und Behandlung von Parkinson ein Alleinstellungsmerkmal der Elblandkliniken. Meißen und Radebeul streben außerdem nach einem von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Darmzentrum, das sich aktuell im Aufbau an beiden Standorten befindet. In Riesa soll in nächster Zeit zusätzlich ein Onkologisches Zentrum der Gynäkologie entstehen. Relativ neu ist hingegen die Herzkatheterdiagnostik. Zu Riesa gehört außerdem die einzige Palliativstation des Klinikverbundes. (SZ)

