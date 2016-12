Mehr Parkplätze für Mügeln Sieben auf einen Streich: An der Flohkiste ist jetzt mehr Platz zum Parken. Andere Pläne sorgen für Diskussion.

Heidenau. Die Kinder morgens schnell bringen und nachmittags rasch abholen: Dafür wollen Eltern in der Regel nicht weit weg parken. An der Mügelner Kita Flohkiste sind seit Dienstag sieben weitere Parkplätze nutzbar. Sie befinden sich links vom Eingang auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Es handelt sich um Kurzzeitparkplätze, die montags bis freitags zwischen 6 und 17 Uhr für eine halbe Stunde genutzt werden können. Am Wochenende stehen sie unbegrenzt allen anderen zur Verfügung. Das gilt auch schon für die 13 Parkplätze auf der Dr.-Otto-Nuschke-Straße.

Die sieben neuen Parkplätze sollen helfen, das Parkproblem in Mügeln zu lösen. Sie sind Teil des Konzeptes für das Wohngebiet, sagt die Stadt. Das Konzept jedoch soll erst noch im Stadtrat vorgestellt und beschlossen werden. An anderer Stelle, wie zum Beispiel der Emil-Schemel-Straße, sorgen die Pläne bei Anwohnern schon für Diskussion. Das Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Bauausschusses, jedoch im nichtöffentlichen Teil.

Die städtische Wohnungsbau- und -verwaltungsgesellschaft plant zudem eine sogenannte Parkpalette an der Ecke Dresdner/Dr.-Otto-Nuschke-Straße, wo sich der Spielplatz befindet. In mehreren Ebenen könnten hier 48 Parkplätze entstehen. Die Stadt jedoch sieht das Vorhaben an einer anderen Stelle. Nächstes Jahr soll eine Variante bereits realisiert werden. Nun warten die Mügelner darauf, sie zu erfahren.

