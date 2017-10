Mehr Parkplätze am Hutberg geplant An der Königsbrücker Straße in Kamenz könnten bald mehr Autos Platz finden.

Viele Besucher bei den Konzerten auf dem Hutberg – da werden auch viele Parkplätze gebraucht. © Rene Plaul

Der Bauausschuss des Stadtrates setzte sich jetzt für den erweiterten Parkplatzbau an der Königsbrücker Straße ein, der vor allem auch für Hutbergveranstaltungen gebraucht wird. Statt einer zunächst von der Verwaltung vorgeschlagenen Kapazität von 38 Stellplätzen, wird nun eine Variante für 59 Autos ins Auge gefasst. Dadurch erhöhen sich die Baukosten von 195 000 auf etwa 245 000 Euro, auch weil Eingriffe in Böschung und Baumbestand notwendig sind. Dies sei hinzunehmen, auch, weil mittelfristig der Parkplatz am Bönischplatz nicht mehr zur Verfügung steht. (szo)

