Mehr Parkplätze am Bahnhof? Die Stadt will zunächst herausfinden, wie groß die Parkplatznot in Potschappel ist. Dann könnte gebaut werden.

Der Park-and-ride-Platz am Platz des Handwerks vor dem Bahnhof Potschappel ist viel zu klein. © Andreas Weihs

Werden im Bereich rund um den Bahnhof Potschappel neue Parkplätze angelegt oder wird vielleicht sogar ein Parkhaus gebaut? Die Stadt will nun gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zunächst einmal prüfen, wie groß der Bedarf überhaupt ist. Dazu wird die Zahl der belegten Parkplätze am Bahnhof an zwei ausgewählten Tagen gezählt. In einem weiteren Schritt sollen Befragungen an zwei Wochentagen in der Zeit von 5.30 bis 9.30 Uhr im Bereich des Bahnhofes durchgeführt werden. Die Reisenden sollen Auskunft geben, wie sie zum Bahnhof Potschappel gekommen sind.

Für diese Erhebung sucht die Stadt Freiwillige. Die Tätigkeit werde vergütet, so das Rathaus. Interessierte können sich zwischen dem 25. August und 1. September unter Telefon 0351 477640 in der Zeit von 8 bis 15 Uhr bei dem Planungsbüro Maut und Selzer melden. Das Büro führt die Untersuchung im Auftrag der Stadt durch.

Diskussionen um weitere Parkplätze in dem Gebiet gibt es seit Jahren. Auf dem Platz des Handwerks vor dem Bahnhof gibt es zwar einen sogenannten Park-and-ride-Parkplatz. Allerdings ist dieser mit zehn Plätzen viel zu klein – und das, obwohl der Bahnhof zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Region zählt.

zur Startseite