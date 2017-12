Mehr Ostdeutsche fliegen ab Prag Mehr als eine halbe Million nutzten in den ersten drei Quartalen den Flughafen der Moldaustadt.

Prag. Kurz vor Weihnachten knackte der Prager Vaclav-Havel-Flughafen nicht nur die Rekordmarke von 15 Millionen abgefertigten Fluggästen. Zum Jahresende deutet sich auch eine neue bemerkenswerte Rekordzahl deutscher Nutzer des international immer bedeutsamer werdenden Start- und Landeplatzes im Herzen Europas ab.

Wie die Sprecherin des Flughafens, Marika Janouskova, sagte, stieg die Zahl der in Deutschland beheimateten Fluggäste in den ersten drei Quartalen des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41 Prozent an. „Insgesamt wiesen sich in diesem Zeitraum mehr als 524 000 Fluggäste bei uns als deutsche Staatsangehörige aus.“ Zahlen für das ganze Jahr stünden begreiflicherweise noch nicht zur Verfügung.

Der enorme Anstieg deutscher Nutzer wird zu großen Teilen mit der besseren und schnelleren Anbindung des Prager Flughafens durch die durchgängig befahrbare Autobahn aus Richtung Berlin. Leipzig und Dresden begründet. Von der Dresdner Stadtgrenze beispielsweise gelangt man seither mit dem Auto in knapp zwei Stunden zum Airport im nordwestlich der Moldaumetropole liegenden Stadtteil Ruzyne.

Acht Prozent aller Reisenden in Prag landeten in den ersten neun Monaten des Jahres mit Flügen von deutschen Flughäfen, sagte die Sprecherin weiter. „Dabei handelte es sich aber nicht nur um Reisende deutscher Nationalität.“

2016 waren in Prag 13 Millionen Fluggäste registriert worden, zwei Millionen weniger als im ablaufenden Jahr. Doch auch das war schon ein Rekordwert gewesen. Der Prager Flughafen reiht sich damit unter die ein, die in Europa das stärkste Wachstum verzeichnen können. Der Chef des Airports, Vaclav Rehor, nannte zwei weitere entscheidende Gründe dafür: „Zum einen ist die Attraktivität Prags als Touristenmetropole für Ausländer weiter gestiegen. Und zum anderen verfügen die Tschechen über größere Einkommen und investieren mehr Geld in Flüge ins Ausland.“ 2017 starteten und landeten in Prag mehr als 140 000 Maschinen.

Besonders auffällig sei die steigende Zahl der Reisenden von und nach China, sagte Rehor. Von Prag aus werden derzeit vier Ziele im Reich der Mitte angeflogen. Um die Reisenden mit allen erforderlichen Informationen zu versorgen, seien auf dem Flughafen derzeit speziell sechs tschechische Assistenten tätig, die chinesisch sprächen. Das Informationspersonal, so Rehor, sei auf jetzt insgesamt 65 Mitarbeiter aufgestockt worden.

