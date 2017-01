Mehr Ölspuren als Brände

Es gab keine Großbrände, aber einen Todesfall Wirklich gebrannt hat es nur bei 17 Einsätzen und auch da handelte es sich größtenteils um kleine und mittlere Brände, die schnell gelöscht werden konnten – ein Pkw, eine Wiese und ein Reisighaufen im Wald bei Hinterhermsdorf gehören dazu. Der aufsehenerregendste Einsatz war mit Abstand der Brand im Gasthof Waldhaus in Hertigswalde Ende Oktober, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Als die Feuerwehrleute in die stark verqualmte Wohnung im ersten Obergeschoss vordrangen, konnten sie den Wirt der Gaststätte nur noch tot bergen. Als Todesursache steht mittlerweile eine Rauchgasvergiftung fest. Das erklärt die Staatsanwaltschaft Dresden auf SZ-Nachfrage. Hinsichtlich der Brandursache stehe ein Gutachten aber noch aus. „Aus feuerwehrtechnischer Sicht ist der Einsatz einwandfrei verlaufen“, sagt Stadtwehrleiter Björn Hoyer. Auch wenn der Ausgang natürlich tragisch sei. Vorbeifahrende Passanten hatten Rauch aus einem Fenster aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Doch da war es offenbar schon zu spät.

Ölspuren machten den Kameraden besonders häufig Arbeit Das Gros der Einsätze machen mit 71 Fällen die sogenannten technische Hilfeleistungen aus. Dazu gehören Verkehrsunfälle (2016: zwölf Stück) und die Beseitigung von Ölspuren und ausgelaufenen Flüssigkeiten, hier lag die Zahl mit 19 Einsätzen im vergangenen Jahr vergleichsweise hoch.

Die Feuerwehr muss immer häufiger Türen öffnen Vermehrt wird die Feuerwehr zum Öffnen von Türen gerufen, weil dahinter eine in Not geratene Person vermutet wird. Diese Entwicklung hält bereits seit mehreren Jahren an, sagt Stadtwehrleiter Hoyer. In der Regel rufen Pflegedienste oder die Polizei die Feuerwehr zu Hilfe, wenn sie Gefahr im Verzug befürchten, weil zum Beispiel ein Senior nicht mehr öffnet. Sechsmal wurde die Sebnitzer Feuerwehr im vergangenen Jahr zu solchen Einsätzen gerufen. In drei der Fälle konnten die leblos aufgefundenen Personen nicht mehr gerettet werden.

Die Digitalisierung hält Einzug, WLAN in allen Gerätehäusern Die Sebnitzer Feuerwehr hat das Jahr genutzt, um ihre Verwaltungstechnik auf den neuesten Stand zu bringen. „Wir arbeiten jetzt papierlos“, sagt Stadtwehrleiter Björn Hoyer – bis auf das Einsatzfax, das auch weiterhin automatisch in den Gerätehäusern ausgedruckt wird. Sechs neue Laptops wurden für die Wehrleiter in den Ortsteilen beschafft, außerdem sind jetzt alle Gerätehäuser mit WLAN ausgestattet. Die gesamte Organisation der Feuerwehrarbeit läuft online über ein Verwaltungsprogramm, in das sich die einzelnen Wehrleiter einloggen. Dort werden alle Kontaktdaten, Dienstpläne, Lehrgangsthemen und Einsatzprotokolle eingetragen, sodass jeder schnell darauf zugreifen kann. Der Stadtwehrleiter kann zum Beispiel mit ein paar Klicks die Kostenbescheide für einen Einsatz erstellen. Auch eine Fahrzeugdatenbank mit den Wartungsintervallen aller Autos gehört dazu.