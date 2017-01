Mehr ökologischer Landbau Landwirte und Wissenschaftler aus dem gesamten Bundesgebiet treffen sich in Lommatzsch, um sich über Ölpflanzenanbau auszutauschen.

Rapsblüten – Das Bio Hofgut Faller baut Sonnenblumen und Winterraps ökologisch an und führt seit 2015 Anbauversuche zur Düngung und Schädlingsregulierung im Ökoraps durch. © Symbolbild/Eckehard Schulz

Auf Initiative der Ölmühle Moog GmbH und der Vereinigung Ökologischer Landbau findet eine Fachtagung ökologischer Ölpflanzenanbau im Schützenhaus Lommatzsch statt. Landwirte und Wissenschaftler aus dem gesamten Bundesgebiet treffen sich, um sich über ökologischen Ölpflanzenanbau auszutauschen.

Die Ölmühle Moog bietet seit über 30 Jahren Bio-Speiseöle an, die unter der Marke Bio Planete in Frankreich hergestellt werden. Seit 2004 leitet die Inhaberin Judith Faller Moog die Geschäfte der Ölmühle in Klappendorf und betreibt den ökologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieb Bio Hofgut Faller.

Um zukünftig mehr heimische Saaten aus Deutschland beziehen zu können, wurde vor zwei Jahren die Marke „Aus unserer Heimat“ für Öle, die aus regional angebauten Ölpflanzen hergestellt werden, entwickelt. Das Bio Hofgut Faller baut Sonnenblumen und Winterraps ökologisch an und führt seit 2015 Anbauversuche zur Düngung und Schädlingsregulierung im Ökoraps durch.

Erste Ergebnisse der Versuche werden auf der Tagung präsentiert. Zukünftig muss daran gearbeitet werden, den ökologischen Landbau regional weiter auszubauen und die Biobetriebe in die Vermarktung einzubinden. (SZ)

