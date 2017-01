Mehr öffentliche Toiletten? Eine Studie soll zeigen ob mehr stille Örtchen in Freital nötig sind.

Freital. Die Stadtverwaltung will in diesem Jahr in einer Studie untersuchen, ob und wenn ja, an welchem Standort öffentliche Toiletten in Freital gebraucht werden. Die Fraktion der Bürger für Freital hatte sich für das Thema stark gemacht. Nun sind für die Untersuchung 10 500 Euro im Haushalt eingeplant. „Die Studie soll eine Analyse der jetzigen Situation und möglicher Zielstellungen liefern und Aussagen zu nötigen Investitionen, Anforderungen und zu Varianten des Betreibens treffen sowie Erfahrungen bestehender Modelle in anderen Kommunen einbeziehen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. „Mit den Ergebnissen soll es möglich werden, eine fundierte Grundsatzentscheidung zu dem Thema zu treffen.“ Wann genau die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, ist noch offen. In Freital gibt es bislang eine öffentliche Toilette am Busbahnhof Deuben. Die Bürger für Freital fordern mehr. (SZ)

