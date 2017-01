Mehr Notunterkünfte für Obdachlose Damit bei extremer Kälte niemand draußen schlafen muss, stockt die Stadt die Zahl der Notunterkünfte im Winter auf. Viele bleiben jedoch trotz Minusgraden leer.

Blick in ein Dresdner Übergangswohnheim © André Wirsig

Obdachlosen haben es derzeit besonders schwer. Wer bei den eisigen Temperaturen nicht in einem der städtischen Übergangswohnheime oder einer Gewährleistungswohnung unterkommen will, lebt auf der Straße. Für die kalten Nächte steht die Notunterkunft auf der Hubertusstraße offen. Zwischen Dezember und März gibt es dort 15 Betten, das sind zehn mehr als im restlichen Jahr. „Stehen kalte Tage bevor, wird besonders darauf geachtet, dass die Spendenlager unter anderem mit warmer Kleidung gut gefüllt sind“, sagt Dominic Heyn, Referent der Sozialbürgermeisterin. Auch stehen warme Getränke bereit. Doch in den vergangenen Nächten war diese Mühe kaum notwendig. Lediglich fünf Personen kamen in die Notunterkunft, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Schnitt nehmen sogar nur vier Personen das Angebot der Stadt wahr.

Mehr Betrieb ist dagegen in den Nachtcafés, die von sieben Dresdner Kirchgemeinden organisiert werden. Auch hier kommen Obdachlose unter, bekommen ein warmes Essen und ein gemeinsames Frühstück. Geschlafen wird auf Isomatten. Auch können sich die Obdachlosen hier duschen sowie ihre Kleidung waschen. Bis zu 26 Plätze gibt es in den einzelnen Einrichtungen. In besonders kalten Nächten wird aber auch niemand abgewiesen. Dann steigt durchaus die Zahl der Menschen, die hier einen warmen Schlafplatz suchen.

Doch trotz Minusgraden in der Nacht sind auch die Nachtcafés derzeit nicht ausgelastet. Zahlen gibt es derzeit für die letzte Dezemberwoche. So kamen am 27. Dezember 18 Menschen in das Gemeindehaus Laubegast. Die gleiche Anzahl an Hilfsbedürftigen zählten die Mitglieder der Katholischen Pfarrei Heilige Familie am 28. Dezember in Kleinzschachwitz. Der weite Weg aus dem Stadtzentrum schreckte die Obdachlosen offenbar nicht ab. Am 1. Januar übernachteten 14 Menschen in der Dreikönigskirche.

