Mehr Notrufe wegen Vogelgrippe Die Feuerwehr musste bereits 14-mal ausrücken. Verdachtsfälle bei zwei toten Vögeln bestätigen sich aber nicht.

Die am Lockwitzufer in Niedersedlitz gefundene tote Ente war nicht mit dem Geflügelpest-Virus infiziert. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit Verweis auf die Ergebnisse der Landesuntersuchungsanstalt mit. Auch ein zweiter Verdachtsfall bestätigte sich nicht. Derzeit wird laut einem Sprecher der Stadt auch kein Tier mehr untersucht. Trotzdem war die Feuerwehr am Dienstag achtmal wegen toter Wildvögel im Einsatz, seit vergangenem Montag musste sie insgesamt 14-mal ausrücken. Die Beamten arbeiten mit dem Veterinäramt zusammen, um tote Tiere zu bergen und – wenn nötig – zur Untersuchung zu bringen.

Dresden ist indirekt bereits von der Vogelgrippe betroffen. Bei einer am Wochenende am Pratzschwitzer See gefundenen toten Ente wurde der Virus festgestellt. Der daraufhin eingerichtete Sperrbezirk und Beobachtungsbereich erstreckt sich auch auf den Südosten Dresdens. Im Sperrbezirk dürfen Hunde und Katzen nicht frei laufen, Geflügel aus diesem Gebiet darf nicht verkauft werden. Seit Montag vergangener Woche herrscht in ganz Sachsen zudem eine Stallpflicht für Geflügel. Wer einen toten Wildvogel findet, sollte diesen nicht anfassen, sondern die Feuerwehr rufen, damit die Todesursache untersucht werden kann. In den meisten Fällen sterben sie an „ganz normalen Dingen, beispielsweise an Altersschwäche“, heißt es von der Stadt.

