Mehr Mut zur Selbstständigkeit Ist die Oberlausitz ein Land für Gründer? Darum geht es bei einer Diskussion in der Kirschauer Galerie Flox.

Martin Wagner, Inhaber der Sächsischen Spirituosen Manufaktur Kirschau, sitzt am nächsten Dienstag im Podium einer Diskussion zum Thema „Existenzgründungen“. © Uwe Soeder

Was ist nötig, damit sich mehr Menschen in der Oberlausitz dafür entscheiden, Unternehmer zu sein? Um diese Frage geht es bei einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Oberlausitz – Land für Gründer“, die am nächsten Dienstag in der Galerie Flox in Kirschau stattfindet. Das Gründernetzwerk Oberlausitz lädt dazu ein. An dem Abend werden auch beispielhafte junge Unternehmen vorgestellt. So wird unter anderem Martin Wagner, Inhaber und Gründer der in Kirschau ansässigen Sächsischen Spirituosenmanufaktur, im Podium sitzen.

Organisiert wird der Abend durch die Oppacher Landschaftsarchitektin Ulrike Neumann, die seit 2014 im Rahmen der bundesweiten Initiative „Frauen unternehmen“ als regionale Vorbildunternehmerin aktiv ist. (SZ)

Podiumsdiskussion am 15. November, 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr, in der Galerie Flox in Kirschau, Eintritt frei, Anmeldung unter

www.gruendung-oberlausitz.de.

