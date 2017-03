Mehr Mut, Mädels! Mit einem Fotoshooting zeigt Lisa-Marie Konwiarz, dass Schönheit nicht von superschlank kommt.

Eins von insgesamt vier Models, die beim Fotoshooting des Festmodenausstatters Uwe Herrmann für Aha-Effekte sorgen: Lisa-Marie Konwiarz trägt Kleidergröße 44/46 – und das mit viel Charme und Eleganz. © Sven Ellger

Models für Übergrößen gesucht. Die meisten Frauen winken ab. Weil sie sich mit ihrer 36/38 nicht als Zielgruppe einer solchen Annonce verstehen. Oder weil sie ihre Pfunde auf gar keinen Fall, nie und nimmer, vor der Kamera präsentieren würden. Dass es darum gar nicht geht, hat Lisa Marie Konwiarz schnell verstanden und sich angesprochen gefühlt. Die 21-Jährige trägt Konfektionsgröße 44/46 – na und?

Mit ihrer Körperfülle gleicht sie den gut 13 Prozent aller deutschen Frauen, die in Modeschäften nach Kleidern dieser Größenordnung greifen. Das Selbstverständnis, mit dem Lisa-Marie das tut, hat es ihr jedoch leichter als anderen gemacht, sich für das angekündigte Fotoshooting zu bewerben. „Ich habe die Anzeige auf Facebook gelesen und gedacht: Warum eigentlich nicht?“ Noch nie zuvor war die Chefsekretärin in Versuchung gekommen zu modeln. „Mein Freund fand die Idee aber auch gut und hat für die Bewerbung gleich ein paar Fotos von mir gemacht.“

Die schickte Lisa-Marie Konwiarz an den Adressaten: Modemacher Uwe Herrmann lud zum Shooting ein. Besonders durch seine Fernsehsendung „Zwischen Tüll und Tränen“ ist der Brautausstatter auf einen im doppelten Sinn umfangreichen Bedarf aufmerksam geworden. Als Kandidatinnen für die Dokusoap bewerben sich viele füllige Bräute und hoffen darauf, dass der Profi ihnen zu einem möglichst vorteilhaften Hochzeitskleid verhilft. Nun plant Herrmann eine Maxi-Kollektion und will zeigen, dass Braut- und Abendkleider an mächtigen Frauen nicht automatisch wie Zelte wirken müssen.

Neue Ideale in Sicht

Die Frage: Wie kleide ich mich passend? Stellt sich Lisa-Marie nicht mehr. Sie hat ihren Stil gefunden, weiß sehr gut, was ihr steht und was nicht. „Schade ist nur, dass die meisten Modelabels Kleidung nur bis Größe 42 anbieten.“ Deshalb müsse sie gezielter shoppen gehen als zarter gebaute Frauen. Die sind nicht zwingend mehr im Reinen mit sich, als Lisa-Marie es ist. „Ich hatte Glück“, sagt sie, „In der Schule bin ich nie gehänselt worden, irgendwie war ich von allen akzeptiert.“ Immer schon sei sie etwas moppelig und eher schüchtern gewesen, aber kein Schlusslicht, Anführerin schon gar nicht. Dass der gebürtigen Hoyerswerdaerin Mobbing erspart blieb, in einer Zeit, in der solche Angriffe so viele treffen, wundert sie manchmal. Vielleicht hatte sie einfach faire Mitschüler, die ihr Wesen schätzten. Vielleicht strahlte Lisa auch damals schon aus, was sie heute verkörpert: Ich bin gut, so wie ich bin.

Es wäre gelogen zu behaupten, sie habe nie versucht, an ihren Kilos zu rütteln. „Natürlich habe auch ich versucht abzunehmen. Aber die fünf Kilo machen am Ende doch auch nicht glücklicher.“ Eine normale Ernährung hält sie inzwischen für die ehrlichste Lösung. „Ich koche gern und verwende lieber frisches Gemüse und richtige Kräuter als irgendwelche Ersatzprodukte.“ Klar erlaubt sie sich dann und wann eine Pizza. „Aber das darf halt nicht zu häufig sein.“ Weil das Fitnesstraining nie ihre große Leidenschaft geweckt hat, besucht Lisa-Marie lieber Zumba- und Selbstverteidigungskurse oder geht mit ihrem Freund spazieren.

Sich von XS-Mädchen ringsum, superschlanken Models auf Werbeplakaten und Diätvorschlägen in Zeitungen nicht kirre machen zu lassen, hält Lisa-Marie für die gesündeste Art mit reichlich Bauch-Beine-Po durchs Leben zu gehen und dabei Spaß zu haben. Ihre blonden Haare sind gut frisiert, das Make up zurückhaltend gewählt, die Kleidung eher schick als leger. „Ich finde, auch mit ein paar Kilo mehr kann man sich schön anziehen und muss nicht nur grau in grau herumlaufen.“ Lisa mag Farben und Muster und hat sich auch beim Foto-Shooting im türkisfarbenen Abendkleid sehr wohlgefühlt. Die größte Entdeckung aber war das Hochzeitskleid, in dem sie abgelichtet wurde, mit viel Spitze, ganz und gar kein Zelt. „Mir gefallen zwar weite Prinzessinnenkleider, aber als mich Herr Herrmann auch mal in ein eng anliegendes Modell gesteckt hat, war ich wirklich überrascht. So etwas hätte ich mir freiwillig nie ausgesucht.“

Zu mehr Mut und Großmut rät Lisa-Marie Konwiarz. Die Gesellschaft sieht sie trotz allgegenwärtiger Schönheitsideale im Germanys-next-Topmodel-Format auf dem Weg zu mehr Toleranz. „Ich habe das Gefühl, dass im täglichen Leben inzwischen akzeptiert ist, als Frau fülliger zu sein.“ Auch in der Öffentlichkeit tut sich was: Nicht nur lange Dürre führen die Hitlisten weltweiter Prominenz an. Das Model Kim Kardashian zeigt stolz ihren mächtigen Po. Die Sängerin Beyoncé ist alles andere als Haut und Knochen und dennoch ein Schönheitsideal. Ihre Kollegin Beth Ditto kennt man mehr als nur stimmgewaltig, und Adele macht sich nichts daraus, wenn Modezar Karl Lagerfeld sie „zu fett“ nennt.

„Seid nicht schüchtern, versteckt euch nicht, weil ihr dicker seid als andere!“, das rät Lisa-Marie Mädchen und Frauen jenseits der Kleidergröße 42. Wer es schafft abzunehmen, tue sicherlich seiner Gesundheit gut, aber ein dauerndes Auf und Ab bringe das Gegenteil und macht die Seele krank. Davon ist das Hobby-Model überzeugt. Am wichtigsten findet sie es, wie jemand zu sich selbst steht. „Wer an sich zweifelt, zieht sich zurück und verpasst das Leben.“

