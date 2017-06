Mehr Mitsprache für Senioren In Freital soll es künftig einen Seniorenbeauftragten geben. Zum Jahresende steht fest, wer die Stelle bekommt – ehrenamtlich.

Freitals Senioren sollen eine Interessenvertretung bekommen. © picture alliance / dpa

Die Interessen der Senioren in der Stadt vertreten – darum soll sich in Freital künftig ein Seniorenbeauftragter kümmern. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche die Schaffung einer solchen Stelle beschlossen. Der ehrenamtlich tätige Beauftragte soll ein direkter Ansprechpartner für Senioren in der Stadt Freital sein. Er kann mit beratender Stimme an den Sitzungen des Stadtrates teilnehmen und Empfehlungen abgeben. Außerdem ist seine Mitwirkung bei der Koordination von städtischen Angeboten für Senioren und bei der Erstellung von Publikationen, etwa einem Seniorenratgeber, gefragt.

In halbjährlichen Bilanzgesprächen mit der Stadtverwaltung soll der Seniorenbeauftragte über seine Tätigkeit berichten. Vorstellbar ist ebenso die Mitgliedschaft in der Landesseniorenvertretung für Sachen – einem Zusammenschluss der bei den Kommunen und Kreisen des Freistaates gebildeten Seniorenvertretungen.

Zweck ist die Wahrnehmung der Interessen älterer Menschen auf sozialem und gesellschaftlichem Gebiet.

In der Stadt Freital gibt es bereits seit längerer Zeit eine Behindertenbeauftragte sowie eine Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte. Damit nun die Stelle eines Seniorenbeauftragten geschaffen werden kann, musste die Hauptsatzung der Stadt geändert werden. Letztlich stimmten 25 der anwesenden 28 Stadträte dafür. Drei enthielten sich der Stimme.

Wie aus der Entscheidungsvorlage hervorgeht, soll der ehrenamtliche Posten voraussichtlich im Sommer im Amtsblatt ausgeschrieben werden. Bewerbungsende wäre dann Ende September. In der Stadtratssitzung am 7. Dezember soll der neue Seniorenbeauftragte offiziell in sein Amt eingeführt werden. Der oder die Seniorenbeauftragte bekommt eine monatliche Aufwandsentschädigung von 130 Euro.

