Mehr Metal, mehr Festival Das Wonnemond-Festival in Sebnitz startet durch – mit neuem Konzept und mehr Bands als je zuvor.

Den Titel für das Festival mit der besten Aussicht dürfte dem Wonnemond kaum einer streitig machen. Am Sebnitzer Skihang, wo Oliver Pech das Plakat entrollt, steht am Himmelfahrts-Wochenende die Bühne. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Seit sieben Jahren wächst und gedeiht das Wonnemond-Festival in Sebnitz. Ein Problem blieb dabei immer bestehen: Das richtige Festivalflair mit Camping und Musik vom Mittag bis nach Mitternacht wollte sich nicht einstellen. Freitags kamen die Metal-Fans, um ihre Bands zu sehen, der Sonnabend war für ein breiteres Rockpublikum ausgelegt. Im Prinzip waren es zwei getrennte Abende für verschiedene Zielgruppen. „Das haben wir jetzt über den Haufen geworfen“, sagt Oliver Pech, Vereinsvorsitzender der Klangmanufaktur.

Versuche, die einst selbst geschaffene Trennung aufzuweichen, hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Doch jetzt ziehen es die Veranstalter konsequent durch. Das Wonnemond-Festival wächst auf drei volle Konzerttage, eine Genre-Trennung ist nicht mehr auszumachen – und insgesamt wird es deutlich härter. Bereits am Himmelfahrts-Donnerstag stehen sechs Bands zwischen Metal und hartem Rock auf der Bühne. Die früher vorgelagerte Herrentags-Bespaßung mit Partymucke gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Ein Vorfall vom letzten Jahr, bei dem es bei einer Auseinandersetzung zwischen Security und Besuchern einen Schwerverletzten gab, hat diese Entscheidung mit beeinflusst. „Auf so was haben wir keinen Bock“, sagt Klangmanufakturchef Oliver Pech. Die damals involvierten Security-Männer werden nicht dabei sein. Wer zu lauter Musik sein Bier trinken will, ist jederzeit herzlich willkommen.

Vordergründig geht es aber darum, aus dem Wonnemond ein richtiges Mehrtagesfestival zu machen. Bisher gab es den größten Andrang immer erst am Sonnabendabend, was dazu führte, dass gute Bands am Nachmittag vor wenig Publikum auf die Bühne mussten. Das Ziel ist es, Leute zu ziehen, die ihre Zelte für das ganze Wochenende aufschlagen. Das funktioniert nur mit mehr Besuchern von außerhalb – und einer Konzentration auf die Szene, so das Konzept. Die großen, breitenwirksamen Namen wie Hämatom oder Fiddler’s Green in den letzten beiden Jahren sucht man deshalb vergebens im Line-Up. Für den Kenner hat das Wonnemond dafür einiges im Angebot: Bei Aura Noir aus Norwegen spielen Urgesteine der Black-Metal-Szene. Master, 1983 in Chicago gegründet, waren eine der ersten Death-Metal-Bands überhaupt. Mit Zuriaake ist gar eine Band aus China in Sebnitz dabei, sie sind zum ersten Mal überhaupt in Europa auf Tour.

Insgesamt spielen an den drei Tagen 25 Bands – so viele wie noch nie. Der Vorverkauf läuft, und schon jetzt ist absehbar, dass das Einzugsgebiet größer geworden ist. „Es ist das erste Mal, dass wir auch überregional in der Metal-Szene Beachtung finden“, sagt Oliver Pech. Dafür waren die Organisatoren viel auf Konzerten und Festivals unterwegs, um Kontakte zu anderen Veranstaltern und Bands zu knüpfen. Die Kooperation mit dem renommierten East-Club in Bischofswerda wurde weiter vertieft. Am Himmelfahrts-Wochenende wird dann am Sebnitzer Skihang gefeiert.

Wonnemond-Festival, 25.–27. Mai in Sebnitz am Skiheim. Tickets im Presse- & Lottoshop Diener am Markt in Sebnitz; Konzertkasse im Florentinum in Dresden sowie im Internet. Warm-up-Party mit Stonehead und Slow Green Thing am 6. Mai, Böhmische Straße 62 in Sebnitz.

