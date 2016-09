Mehr Löschwasser für Friedersdorf An einigen Stellen im Ort ist die Versorgung schlecht. Bald gibt es Hilfe aus der Tiefe.

Das Thema Löschwasser-Reserven bietet in Friedersdorf und Neusalza-Spremberg immer wieder Diskussionsstoff seit dem Großbrand des Oberkretschams vor knapp zwei Jahren. Jetzt sorgt die Stadt für mehr Löschwasser im Ortsteil Friedersdorf. Der Bereich am Viebigweg mit einigen Wohnhäusern ist etwas abgelegen vom Rest des Dorfes. Löschwasser aus der Spree im Brandfall bis dorthin zu befördern, ist ein Problem. Deshalb soll dort jetzt ein neuer Wasserbehälter entstehen – und zwar unterirdisch. „Der Kunststoffbehälter wird in ein großes Loch in der Erde eingelassen und wieder abgedeckt“, erklärt Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU). Im Behälter sammelt sich Regenwasser, das von den Feldern angespült wird. Es wird gespeichert und im Ernstfall zum Löschen verwendet. Dazu wird ein Anschlussrohr installiert, an das die Feuerwehrleute ihre Schläuche montieren können. „Das ist in zweierlei Hinsicht praktisch“, so Lehmann. „So fangen wir gleich das Oberflächenwasser auf.“

Der Stadtrat hat jetzt den Auftrag für diese Neuerung vergeben. Eine Firma aus dem Ort wird die Tiefbauarbeiten vornehmen und den Tank in die Erde einsetzen. Das kostet insgesamt rund 25 000 Euro. Der neue Tank umfasst 50 Kubikmeter, das entspricht 50 000 Liter Wasser. Damit reicht das Wasser für weit mehr als einen ersten Löschangriff, für den laut einer Faustregel 10 000 bis 15 000 Liter benötigt werden. Zusammen mit den Wasserreserven auf den Tanklöschfahrzeugen, die beide Ortswehren besitzen, wird künftig genügend Wasser zum Löschen in diesem Bereich vorhanden sein.

Der unterirdische Behälter sei eine kostengünstige Lösung, denn der Pflegeaufwand im Nachhinein sei viel geringer, als bei einem Teich, so Lehmann. Der Wasserbehälter liegt unter der Erde im Dunkeln. Deshalb könnten sich keine Algen oder andere Gewächse bilden. „Er muss also nicht gereinigt werden. Es handelt sich um eingeschlossenes System, da kann nichts zuwuchern.“ Das Problem mit den Teichen zeigt sich zum Beispiel beim Schenkteich am früheren Gasthaus Büttnerschenke in Friedersdorf. Der Teich ist völlig zugewachsen. Der Ortschaftsrat hatte angeregt, diesen Zustand zu ändern, wie die SZ bereits berichtete. Die Stadt zieht nun in Betracht, hier einen Löschteich anzulegen. Dazu müsste der Teich mit einer Folie ausgekleidet werden, damit das Wasser nicht wieder versickern kann und dann im Brandfall auch zur Verfügung steht. Eine endgültige Entscheidung zum Schenkteich ist aber noch nicht getroffen. „Da soll auch der Ortschaftsrat mit entscheiden“, sagt Bürgermeister Lehmann. Demnächst soll in einem Vor-Ort-Termin mit dem Bauamt Weiteres dazu besprochen werden. Für den neuen Wassertank am Viebigweg ist hingegen schon alles geklärt. Er soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

Außerdem erfasse die Stadt weiter, wie es um die Löschwasserreserven bestellt ist, wo es genügend Möglichkeiten gibt und wo nachgebessert werden muss. Dabei wurde zum Beispiel festgestellt, dass ein altes Wasserbecken beim ehemaligen Umspannwerk an der Zittauer Straße genutzt werden könnte. Das könnte helfen bei Bränden im Bereich des Hutzelberges. Lehmann schätzt insgesamt ein, dass die Feuerwehren der Stadt dahingehend gut ausgerüstet sind. Beide Ortswehren verfügen über Tanklöschfahrzeuge und haben so bereits auf den Autos einen Wasservorrat dabei. „Wir haben außerdem Glück, dass wir die Spree im Ort haben“, sagt er. Die Landestalsperrenverwaltung habe Löschwasserentnahmestellen – sogenannte Schnecken – im Fluss eingerichtet. Dadurch entstehen Verwirbelungen hinter Steinen im Flussbett und es bilden sich Vertiefungen. „Dort kann die Feuerwehr ihre Pumpe hineinhängen und Wasser aus der Spree pumpen“, erklärt der Bürgermeister. Außerdem gibt es in der Stadt Zisternen, zum Beispiel am Obermarkt.

