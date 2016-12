Mehr Licht zum Schichtwechsel Nachdem Unternehmen die Dunkelheit in vielen Straßen kritisiert hatten, hat die Verwaltung jetzt reagiert.

Besser beleuchtete Straßen zum Schichtwechsel – diesem Wunsch von Riesaer Anwohnern und Firmen hat die Stadtverwaltung jetzt Rechnung getragen. Man habe in Absprache mit den großen Unternehmen die Beleuchtungszeiten optimiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Beteiligt gewesen seien Neways, Goodyear Dunlop sowie Feralpi. „Anstoß dazu gaben Hinweise der Bevölkerung und der Unternehmen, besonders im Hinblick auf die Beleuchtung bei Schichtwechsel“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Seit 23. Dezember seien die Beleuchtungszeiten im Bereich Feralpi und an der Paul-Greifzu-Straße an das neue Konzept angepasst. Im Bereich der Firma Neways sei die Umstellung schon einen Tag früher erfolgt. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) hatte die Maßnahme bereits Anfang Dezember angekündigt. Er erklärte, die Anpassung sei „in ganz enger Abstimmung“ zwischen den Beteiligten erfolgt. Seit 2013 schaltet die Stadt die Beleuchtung an vielen Straßen zwischen 22 und 5 Uhr aus. Zwischen 25 000 und 40 000 Euro Stromkosten ließen sich so jährlich sparen. Zuletzt hatte die Abschaltung aber für Beschwerden gesorgt. Die Stadt rüstet nach und nach auf LED-Technik um. Die Laternen lassen sich dann flexibler ein- und ausschalten. (SZ)

