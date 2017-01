Mehr Licht mit weniger Energie Die Gemeinde hat den Zustand ihrer öffentlichen Beleuchtung untersuchen lassen. Es muss dringend investiert werden. Aber es ist auch noch mehr möglich.

Schön anzusehen. Bei der Neugestaltung der Schlossallee wurden diese dekorativen Leuchten aufgestellt. Ihre Metalldampflampen sorgen für eine gute Farbwiedergabe. Außerdem sind die Lampen dimmbar. Trotzdem sind sie nicht sehr effizient, weil das Leuchtmittel stehend und in nicht sehr großer Höhe angebracht ist. Weitere Straßen werden daher in den Moritzburger Ortsteilen nicht damit ausgestattet. © Arvid Müller

Vor allem jetzt im Winter, wenn die Tage kurz und die Nächte lang sind, geht ohne das Beleuchten von Fahrbahnen und Fußwegen nichts. Doch wie gut können die Moritzburger auf den Straßen in den Ortsteilen sehen? In welchem Zustand sind Lampen und Masten? Und hat sich die Gemeinde bisher schon darum gekümmert, in diesem Bereich Energie zu sparen?

All diese Fragen und noch ein paar mehr hat die Verwaltung von einem Experten untersuchen lassen. Das Gutachten, das jüngst im Technischen Ausschuss des Gemeinderats vorgestellt wurde, enthält neben der Bestandsaufnahme auch mehrere Vorschläge, deren schrittweise Umsetzung in den nächsten Jahren die Ausstattung deutlich verbessern und gleichzeitig Energie sparen würde.

Im Haushaltentwurf sind für das laufende Jahr immerhin 120 000 Euro Energiekosten für die öffentliche Beleuchtung geplant. Nach Auskunft von Kämmerin Martina Klotsche kommen noch 40 000 Euro für die Unterhaltung dazu und 7 000 Euro lässt sich Moritzburg zudem den Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung kosten. Gutachter Holger Kschischenk hat in seine Vergleichsberechnungen zudem noch die Kosten für das Management, das in der Hand der Gemeinde liegt, und die damit zusammenhängenden für das Geoinformationssystem. In diesem sollen neben dem Standort auch die Ausstattung und der Zustand der sogenannten Lichtpunkte erfasst werden. Mit diesem Begriff bezeichnen die Fachleute die komplette Straßenbeleuchtung – also den Mast, den Leuchtenkörper und das Leuchtmittel. Bisher waren bereits 85 Prozent der 1 400 Lichtpunkte erfasst, nicht aber deren Zustand.

Das Ergebnis ist ernüchternd und zeigt den in den vergangenen rund zehn Jahren entstandenen Investitionsstau. So gibt es zahlreiche Masten, die Schäden am Holz oder Risse im Beton aufweisen. Schwerer wiegt allerdings der Zustand der Leuchten. Die ältesten stammen noch aus der ersten Hälfte der 1970er-Jahre. Diese sind offen und auch die Qualität der Spiegel und der Lichtverteilung ist nicht optimal.

Aus Sicht des Experten sollten so schnell wie möglich rund 250 dieser alten Leuchtenkörper durch neue ersetzt werden. Dazu kommt noch der Austausch von circa 200 Leuchten mit alten Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. Diese dürfen nicht mehr verkauft werden, allerdings gibt es noch Lagerbestände. Obendrein schneiden sie im Vergleich mit modernen LED-Lampen am Schlechtesten ab. Auch den Wechsel von etwa 60 Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen in Ellipsoidform, die älter als 20 Jahre sind, empfiehlt Holger Kschischenk als Fazit seiner Bestandsprüfung.

Für den Austausch schlägt der Gutachter vor, anders als bisher praktiziert, nicht einzelne Leuchtenkörper und Leuchtmittel in einer Straße zu wechseln, sondern sich gleich komplette Straßenzüge vorzunehmen. Denn die wechselnde Farbe und Helligkeit des derzeitigen Durcheinanders ist weder für Fußgänger, Auto- und Radfahrer optimal noch für die Wartung und Ersatzinvestitionen.

Energie-Einsparungen und damit Kostensenkungen sind nach Auffassung des Fachmanns aber nicht nur durch moderne Leuchtenkörper und LED-Leuchten möglich. So sollte der Betriebsführungsvertrag neu ausgeschrieben werden und dabei die zu erbringenden Leistungen genauer beschrieben werden. Und auch der Strompreis sei sehr hoch. In dieser Größenordnung sei er deutschlandweit günstiger zu bekommen.

Laut den Berechnungen des Gutachters hat die Gemeinde derzeit pro Lichtpunkt und Jahr 144 Euro Kosten. Vergleichbare Gemeinden lägen bei rund 125 Euro.

Werden die vorgeschlagenen Maßnahmen in den nächsten drei bis vier Jahren umgesetzt, sind auf elf Jahre gerechnet Einsparungen von rund 102 000 Euro oder 134 000 möglich, je nach dem, ob die Gemeinde für die Erneuerung Fördergelder bekommt oder nicht.

Um die richtige Leuchte zu finden, soll eine Straße diese zunächst diese testweise bekommen.

