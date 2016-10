Mehr Licht im Meißner Süden Bei geplanten Straßenarbeiten werden bis zur Clausmühle neue LED-Leuchten eingesetzt.

Die öffentliche, in die Jahre gekommene Straßenbeleuchtung auf dem Abschnitt der S 83 zwischen Buschbad und Dobritz soll erneuert werden. Günstige Gelegenheit dazu bietet der gerade in Vorbereitung befindliche Ausbau der Staatsstraße im Meißner Süden zwischen Abzweig Dobritz und Garsebach durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Im kommenden Frühjahr soll der Straßenausbau beginnen. In diesem Zuge möchte die Stadt vor allem die stadtauswärts befindlichen desolaten Beleuchtungsanlagen ersetzen.

Bereits im August hatten deshalb Mitarbeiter der Stadtwerke Untersuchungen zu möglichen Varianten und Planungsschritten erledigt. Inzwischen kann dem Bauausschuss ein beschlussreifer Vorschlag unterbreitet werden. So sollen in einem ersten Abschnitt von der Bahnunterführung S 83 bis etwa 100 Meter bergwärts am Dobritzer Berg elf LED-Leuchten im Abstand von 32 bis 40 Metern neu aufgestellt werden. Dafür rechnet die Verwaltung mit Kosten von knapp 51 000 Euro. Der zweite Abschnitt betrifft die Strecke von der Einmündung Dobritzer Berg bis zur Wohnanlage Clausmühle. Für neue Leuchten sind hier knapp 20 000 Euro eingeplant. (SZ/mhe)

