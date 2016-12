Mehr Licht für Riesas Straßen Nach anhaltender Kritik an der Dunkelheit vieler Straßen bewegt sich die Stadtverwaltung.

Riesas Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) hat angekündigt, das Konzept der Nachtabschaltungen der Riesaer Straßenbeleuchtung zu überarbeiten. © SZ/Uwe Soeder

Ein Lichtblick in der dunklen Jahreszeit – im wahrsten Sinne des Wortes: Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) hat angekündigt, das Konzept der Nachtabschaltungen der Riesaer Straßenbeleuchtung zu überarbeiten. „Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch all derer, die in unserer Stadt in Schichten arbeiten.“ Beschwerden habe es diesbezüglich etwa von Goodyear Dunlop, Feralpi oder Neways (BuS Elektronik) gegeben. Die Verbesserungen sollten noch in diesem Jahr kommen.

Seit 2013 schaltet die Stadt die Beleuchtung an etlichen Straßen zwischen 22 und 5 Uhr aus, um Strom und damit Geld zu sparen. Derzeit rüstet die Stadt nach und nach auf LED-Technik um. Laternen lassen sich damit flexibler ein- und ausschalten.

