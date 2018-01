Mehr Licht für Obstbäume am Schloss Der neue Besitzer in Naundorf räumt gründlich auf. Auch im Schlossgelände.

Schloss Naundorf bei Schmiedeberg. © Egbert Kamprath

Schmiedeberg. Die Aufräumarbeiten auf dem Gelände von Schloss Naundorf gehen weiter. „Im Januar sägen wir noch die wild gewachsenen Bäume im Vorgarten und Garten ab, damit die alten Obstbäume wieder mehr Luft und Licht haben“, informierte Konstantin Hermann, der Eigentümer des Anwesens. Das Schloss stand viele Jahre leer. In dieser Zeit sind Ahornsamen angeflogen und daraus Bäume gewachsen.

Außerdem hat sich auch der Schrotthändler angemeldet, um den zahlreichen Metallschrott, vor allem die vielen alten Heizkörper, mitzunehmen. Hermann will die späteren Einbauten, die vor allem während der Nutzung des Schlosses als Pflegeheim dazukamen, soweit wie möglich entfernen und die ursprüngliche Bausubstanz wieder zum Vorschein bringen. „Wir werden auch in den nächsten Wochen die neu eingezogenen Wände und den Essensaufzugsschacht beseitigen“, kündigt der Schlossbesitzer an. (SZ/fh)

zur Startseite