Mehr Licht für Müntzer-Straße Wenn es das Wetter zulässt, werden die Arbeiten für eine bessere Straßenbeleuchtung in Bautzen fortgesetzt.

Mehr Licht für die Thomas-Müntzer-Straße in Bautzen. © dpa

Die Thomas-Müntzer-Straße zwischen der Muskauer Straße und dem Sitz der Autobahnpolizei soll abends wieder besser ausgeleuchtet werden. In den vergangenen Wochen brannten auf dem Straßenabschnitt nicht alle Lampen. Insbesondere vor der Gartenanlage blieb es dunkel. Grund sind unterbrochene Bauarbeiten der Energie- und Wasserwerke (EWB).

Das städtische Unternehmen hatte hier am 8. November die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in Angriff genommen, wie Stadtsprecher André Wucht informiert. Das geschieht Stück für Stück von Mast zu Mast. Derzeit seien drei neue Leuchtmasten verkabelt. Wegen der aktuellen Wetterlage mit Bodenfrost habe man jedoch nicht weiterarbeiten können, erklärt der Stadtsprecher. Zudem war ein Kabelfehler bei der alten Anlage festgestellt worden. Bei entsprechender Wetterlage werde die Beleuchtung fertiggestellt. „Bis dahin wurde nun das ausführende Vertragsunternehmen veranlasst, ein Provisorium zu installieren“, so Wucht. (SZ/ma)

zur Startseite