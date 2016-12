Mehr Licht für Mönchskirchruine Die Beleuchtung am Denkmal soll heller werden. Das lässt sich die Stadt Bautzen Einiges kosten.

Die Mönchskirchruine und der Wasserturm in Bautzen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Die Stadt gibt etwa 53 000 Euro mehr als geplant für die Sicherung und Sanierung des Wasserturms und der Mönchskirchruine in Bautzens Altstadt aus. Das liegt vor allem an der Beleuchtung. Von dem ursprünglich vorgesehenen sehr reduzierten Licht ist man abgekommen, wie Falko Wendler, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes, im Stadtrat informierte. Stattdessen soll ein neues Beleuchtungskonzept ein gefahrloses Begehen der Stätte und mehr Nutzungsoptionen ermöglichen.

So kommen Bodenfluter an die Treppen des Wasserturms. Angestrahlt werden auch Details des technischen Denkmals. Im Turmhof und angrenzenden Mittelhof sollen Lampen an den Wänden angebracht werden. Die Gänge und Räume im Ruinenteil leuchten wiederum Bodenfluter aus. Sie sollen ein diffuses Licht abgeben, um das Flair nicht zu zerstören, aber dennoch für eine klare Wegeführung sorgen.

Das Dach des Wasserturms ist inzwischen neu eingedeckt, wie Wendler berichtete. Auch haben die Bauleute die Ruine entkernt und den Schutt weggeräumt. Bei den Arbeiten ist ein aus dem 19. Jahrhundert stammender Fußboden zum Vorschein gekommen. „Er ist sehr gut erhalten, sodass wir hier auf weitere Erdarbeiten verzichten können“, so Wendler. (SZ/ma)

