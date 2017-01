Mehr Licht für die Altstadt Ab diesem Wochenende werden in der Stadt nicht mehr nur Albrechtsburg, Frauenkirche und Rathaus angestrahlt.

Blick auf die Albrechtsburg bei Nacht. © Archiv/Claudia Hübschmann

Es werde Licht! Ab diesem Wochenende werden in der Stadt nicht mehr nur Albrechtsburg, Frauenkirche und Rathaus angestrahlt, sondern auch Flächen am Markt, in der Burgstraße, Gerbergasse und am Kleinmarkt. Sogar Baukräne, Baulücken und Baugerüste gehören dazu. Dahinter steckt eine Idee des Stadtmarketings. Unter dem Motto „Bagger aus – Licht an“ stehen die Baustellen für vier Wochen ab Einbruch der Dunkelheit im Scheinwerferlicht. Ziel der Beleuchtungsaktion ist es, in der düsteren Jahreszeit mehr Licht in die Meißner Altstadt zu bringen.

Sie soll ab sofort jährlich nach dem Wintermarkt stattfinden und schrittweise über das Stadtgebiet ausgeweitet werden. Dabei werden jeweils außergewöhnliche Objekte illuminiert. Christian Friedel, Leiter des Amtes für Stadtmarketing, erklärt dazu: „An allen Ecken in der Stadt wird gebaut und saniert, um für Neu-Meißner attraktiven Wohnraum zu schaffen oder das Stadtbild zu verschönern. Wieso also nicht mal diese positive Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes ’beleuchten‘?“ (SZ/mhe)

