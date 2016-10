Mehr Licht für den Campus

Für mehr als eine halbe Million Euro lässt der Freistaat in diesem Jahr die Außenbeleuchtung auf dem Campus der TU Dresden erneuern. Im Bereich zwischen Berg-, Mommsen- und Helmholtzstraße wurden Gräben ausgehoben, neue Kabel verlegt sowie insgesamt 102 Masten mit Lampen aufgestellt. Für mehr Licht im Dunkeln sorgen außerdem zusätzliche Wandleuchten. Die neue Technik ist nun zentral steuerbar. Ziel war es, auf dem Campus eine einheitliche Beleuchtung zu schaffen.

Die ersten Bauarbeiten dafür haben bereits im April begonnen, nun soll das Projekt abgeschlossen werden. Um Energie zu sparen, wird – wie auf anderen Dresdner Straßen auch – ein Teil der Lampen in den Nachtstunden abgeschaltet. An markanten Orten, wie auf dem Vorplatz vor dem Hörsaalzentrum in der Bergstraße, wurden schlichte Stelen installiert. Entlang der Straßen sind die Lampen mit LED-Technik ausgestattet. Dadurch könne künftig bis zu 82 Prozent Energie eingespart werden. Das teilt Andrea Krieger vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. (SZ/noa)

