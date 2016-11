Mehr Licht auf den Dörfern Für mehr als 2 Millionen Euro lässt Mitnetz das Stromnetz erneuern. Nicht alles wird bis Jahresende fertig sein.

Daniel Döhring von der Firma MBE aus Machern verlegt für die Mitnetz Strom in Gallschütz Mittelspannungskabel. Im Zuge der Arbeiten sollen in Richtung Sportplatz auch die Straßenlampen erneuert werden. © André Braun

Nach und nach verschwinden in den ländlichen Gebieten die Strommasten und die Freileitungskabel. Mitnetz Strom erneuert das 40 bis 50 Jahre alte Stromnetz und verlegt neue Kabel in die Erde. Die sind weniger Witterungseinflüssen ausgesetzt und durch spezielle Rohre geschützt, so dass sie voraussichtlich eine längere Haltbarkeit haben.

Kabel queren auch die Mulde und Bahnstrecken

Das größte und mit 1,1 Millionen Euro teuerste Projekt im Altkreis Döbeln ist fast abgeschlossen. Vom Umspannwerk in Döbeln wurden in Richtung Obergoseln und Zschepplitz insgesamt 20 Kilometer Kabel verlegt. „Auch die Mulde- und die Bahnquerungen sind erfolgt. In der vergangenen Woche haben die Umbindearbeiten begonnen, die bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen werden sollen“, sagt Roberto Heinisch, Gruppenleiter Baumanagement bei Mitnetz Strom. Die neue Trasse ist nicht nur zuverlässiger als die bisherige. Mit ihr wurde auch eine Einspeisereserve im Umspannwerk für künftige Elektroanlagen geschaffen.

Nebenstraßen in Zschepplitz werden erst im Frühjahr angeschlossen

In Zschepplitz werden derzeit im Bereich der Hauptstraße die Fußwege saniert und Restarbeiten erledigt. Bei allen Grundstücken, die sich nicht an der Hauptstraße befinden, erfolge der Hausanschluss aber erst im Frühjahr kommenden Jahres. Gearbeitet werde derzeit auf der Kreisstraße von der Bushaltestelle in Richtung Ortsausgang nach Strölla. Dort werde die Trafostation angebunden. Die Kabel nach Obergoseln seien alle verlegt. „Die neue Trafostation wird in der nächsten Woche in Betrieb genommen“, so der Gruppenleiter.

In Gallschütz erhöht sich die Zahl der Straßenlampen

In Gallschütz kommt derzeit in der Dorfstraße ein Mittelspannungskabel in die Erde. Geplant ist außerdem der Ersatz der Straßenlampen in Richtung Sportplatz. Deren Zahl soll sich um etwa ein Drittel erhöhen. Das ist nötig, weil die neuen Lampen mit 4,50 Meter niedriger sind als die alten und deshalb nicht so einen großen Bereich ausleuchten. Auch von Trebanitz nach Goselitz werden Nieder- und Mittelspannungskabel verlegt. Die Arbeiten dort sollen möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Trafostation in Trebanitz war im Frühjahr eine der ersten , die in der Region gesetzt wurde.

Das neue Netz soll in Wallbach diesen Monat in Betrieb gehen

Bis Ende dieses Monats sollen die Arbeiten in Wallbach weitestgehend beendet sein. „Die Trafostation im Oberdorf steht schon. Eine zweite gleicher Bauart soll im Unterdorf am Abzweig zu den Pfarrhäusern gesetzt werden“, erklärt Heinisch. Noch für November sei die Inbetriebnahme geplant. Die Kabel für die Straßenbeleuchtung seien gleich mit verlegt worden. Das Setzen der neuen Straßenlampen erfolge voraussichtlich Anfang Dezember – wenn es das Wetter zulässt. „Aber es braucht sich niemand darüber Gedanken zu machen, dass es in Wallbach dunkel wird“, so Heinisch. Die alten Laternenmasten würden erst demontiert, wenn die neuen Leuchten einsatzbereit seien.

Mit dem Straßenbau verschiebt sich in Kiebitz auch die Erneuerung der Kabel

Auch in Kiebitz war die Erneuerung der Kabel geplant, weil die Freileitungen Verschleißerscheinungen zeigen. In dem Ort sollen Mittel- und Niederspannungsleitungen ersetzt werden. „Aber einen Baubeginn wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, da die Sanierung des Ortsnetzes mit dem Kanal- und Straßenbau koordiniert werden soll. Und der erfolgt voraussichtlich erst im kommenden Jahr“, so Heinisch.

