Mehr Licht an Kreuzungen Sebnitz stattet Straßen mit neuen Lampen aus. Dank LEDs sind die heller und sparen obendrein noch Strom.

Sebnitz. In Sebnitz werden Teile der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. In den vergangenen Tagen wurden entlang der Schandauer Straße zwischen Waldstadion und Einmündung Schönbacher Weg die Lampenkörper an den Masten ausgetauscht und teils auch neue Masten gesetzt. Insgesamt werden 26 Laternen mit LEDs bestückt, drei davon sind Neuinstallationen. Im Kreuzungsbereich zur Dr.-Steudner-Straße sowie dem Schönbacher Weg werde damit laut Stadtverwaltung eine bessere Ausleuchtung erzielt. An beiden Kreuzungsbereichen befinden sich Bushaltestellen, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit sollen Fahrgäste und Fußgänger sicherer unterwegs sein können. Gleichzeitig verbrauchen die neuen Leuchten nur etwa halb so viel Strom wie ihre Vorgänger. Der Umbau kostet inklusive Projektierung rund 33 000 Euro. 60 Prozent der Summe sind Fördermittel. (SZ)

