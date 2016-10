Mehr Licht! Gerade entlang der Grenze wünschen sich Anwohner bessere Beleuchtung. Das ist teuer. LED könnte die Lösung sein.

Oppach will seine Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. Hier an der August-Bebel-Straße soll zuerst umgerüstet werden. Dafür hofft die Gemeinde nun auf Fördermittel. © Matthias Weber

Nachts geht in Oppach das Licht aus. Die Gemeinde schaltet in großen Teilen des Ortes die Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden ab. Anwohner fühlen sich dadurch unsicher – auch wegen der Grenznähe. Im Gespräch mit Einwohnern hat Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) jetzt erfahren, dass viele sich eine durchgängige Beleuchtung wünschen würden. Doch das ist eine Kostenfrage, sagt die Bürgermeisterin. Das Straßenlicht kostet die Gemeinde im Oberland jährlich 20000Euro. Würde man überall im Ort das Licht die ganze Nacht brennen lassen, würde sich dieser Betrag verdoppeln, hat die Gemeindeverwaltung errechnet.

Eine Lösung für mehr Licht wären LED-Lampen in den Straßenlaternen. Die verbrauchen weniger Strom und reduzieren so die Kosten. Einige Kommunen an der Grenze haben deshalb schon begonnen, umzurüsten. Zum Beispiel Ebersbach-Neugersdorf. Die Stadt an der deutsch-tschechischen Grenze hält daran fest, das Licht auch über Nacht brennen zu lassen. Dadurch sollen sich die Einwohner sicherer fühlen. Um Kosten zu sparen, wird nach und nach auf LED umgestellt. Dort, wo Reparaturen nötig sind oder neue Straßenbeleuchtung installiert wird, nutzt man die moderne Licht-Technik.

Auch Oppach setzt nun auf LED als Alternative. Doch bis überall umgerüstet ist, kann es dauern. Jetzt hat die Gemeinde zumindest die Chance darauf, finanzielle Unterstützung zu beantragen – über das Programm „Brücken in die Zukunft“. „Wir haben die Zusage bekommen, dass unsere Straßenbeleuchtung in das Programm aufgenommen ist“, berichtet Frau Hölzel. Das bedeutet zunächst, dass die Gemeinde jetzt einen Antrag auf Fördermittel stellen kann. Wenn sie Geld bekommt, wird das aber erst einmal nur für einen Teilabschnitt ausreichen. Frau Hölzel plant, die Beleuchtung an der August-Bebel-Straße als Nächstes mit LED-Lampen auszustatten. Wann das sein wird, da wagt die Bürgermeisterin aber keine Prognose. „Das kann ich erst sagen, wenn der Fördermittelbescheid auf meinem Tisch liegt.“ Auch, wie lange es dauern wird, die Laternen im ganzen Ortsgebiet mit LED-Technik auszustatten, kann sie nicht einschätzen. „Wir werden immer wieder nachrüsten, so wie Geld zur Verfügung steht.“ Das kommt aber eben auch auf die Fördermittelpolitik an. In den kommenden Jahren will die Gemeinde aber an dem Thema dran bleiben.

Das hat sich auch Olbersdorf als Strategie gesetzt und will in den nächsten Jahren in Straßenbeleuchtung investieren, um den Ort noch sicherer zu machen, wie Hauptamtsleiter Ralph Bürger sagt. Schon jetzt brennt im Ort überall auch nachts Licht. Für neue LED-Technik, die das sparsamer machen soll, will auch Olbersdorf Fördermittel von der EU nutzen. Auf dem Plan stehen neue Beleuchtung im Bereich Grundbachsiedlung für schätzungsweise 870000 Euro sowie die Straßenbeleuchtung im Bereich der Fernwärmetrasse Oberdorf mit rund 240000 Euro. Diese Bereiche sollen in den nächsten vier Jahren ausgebaut werden. Damit habe Olbersdorf dann fast flächendeckend eine effiziente Straßenbeleuchtung im ganzen Ort. Eine kurzfristige Maßnahme für mehr Licht und damit mehr Sicherheit hat die Gemeinde jetzt schon umgesetzt. Aus Kostengründen wurde die Beleuchtung etwas reduziert. Das heißt, an einigen Lampen wird das Licht gedimmt oder an Straßenzügen brennt nur jede zweite Laterne.

Der Bürgermeister hatte im Amtsblatt Einwohner nach ihrer Meinung zur Lichtsituation befragt. Viele Hinweise gingen daraufhin ein. So wünschten sich viele zum Beispiel an der August-Bebel-Straße im Niederdorf wieder mehr Licht. Deshalb entschied die Gemeinde, die neu erbaute Straßenbeleuchtung dort ab sofort wieder die ganze Nacht durchgängig leuchten zu lassen. Das soll auch für Oppach das langfristige Ziel sein. Wenn es gelingt, im ganzen Ort auf die stromsparenden LED-Lampen umzustellen, dann könne man auch darüber nachdenken, das Licht durchgängig brennen zu lassen, so Bürgermeisterin Sylvia Hölzel.

zur Startseite