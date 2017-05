Mehr Lehrverträge im Handwerk Im Landkreis sind bereits jetzt knapp 100 Ausbildungsstellen besetzt. Bei einem Job ist die Nachfrage besonders groß.

Im Kreis Bautzen peilen offenbar wieder mehr junge Leute eine Ausbildung im Handwerk an. Bis Ende April hatten laut Handwerkskammer schon 92 junge Frauen und Männer einen Vertrag für das neue Lehrjahr unterschrieben. Das sind neun abgeschlossene Verträge mehr, als zur gleichen Zeit im Vorjahreszeitraum.

„Das sind natürlich positive erste Zahlen, die zeigen, dass die Jugendlichen Interesse an einer Ausbildung im Handwerk haben“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der für Ostsachsen zuständigen Handwerkskammer Dresden. „Gleichzeitig gilt, dass viele Arbeitgeber immer früher nach Lehrlingen Ausschau halten.“ Überall im Kammerbezirk sei eine stärkere Nachfrage zu verzeichnen. In der gesamten Region gebe es nach Angaben der Kammer ein Plus von 3,5 Prozent.

Besonders begehrt ist im Kreis Bautzen die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker. Eine Frau und 17 Männer wollen das Einmaleins der Wartung und Reparatur von Autos lernen. Beliebt sei aber auch die Ausbildung zum Elektroniker (zwölf Lehrlinge), Friseur (sieben) und Tischler (sechs). Einen Überblick über alle freien Lehrstellen im Handwerk gibt es im Internet. (SZ)

www.hwk-dresden.de/einfachmachen

