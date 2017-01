Mehr Lehrlinge im Handwerk Die Zahl der Lehrverträge steigt erneut. Am beliebtesten sind die Ausbildungen zum Elektroniker und Kraftfahrzeugmechatroniker.

Die Ausbildung zum Elektroniker ist sehr beliebt. © Symbolfoto: dpa

Im vergangenen Jahr haben 356 junge Frauen und Männer im Landkreis einen Ausbildungsvertrag bei einem Handwerksbetrieb unterschrieben, das teilte die Handwerkskammer Dresden mit. Im Vergleich zu 2015 waren das 67 Lehrverträge mehr. Das bedeutet eine deutliche Steigerung von 23 Prozent. „Die Entwicklung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erfüllt uns mit großer Freude“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Mit den Zahlen übertrifft der Landkreis sogar die Bilanz des gesamten Kammerbezirks, zu dem die Region um Pirna, die Landkreise Bautzen, Görlitz und Meißen sowie Dresden zählen. Im Kammerbezirk hatten 2016 insgesamt 1963 junge Menschen, darunter 536 Frauen, eine Ausbildung in einem Handwerksberuf begonnen. Das bedeutet ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zu 2015. Damit stieg die Zahl der unterschriebenen Lehrverträge im Kammerbezirk im vierten Jahr in Folge. „Dass immer mehr junge Menschen erkennen, welche ausgezeichneten Karrieremöglichkeiten ihnen das Handwerk bietet, dazu haben das Werben der Handwerksbetriebe, der Innungen und der Kreishandwerkerschaft Südsachsen maßgeblich beigetragen“, sagt Brzezinski.

Am beliebtesten sind im Landkreis die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker sowie zum Elektroniker. Über die Karrieremöglichkeiten im Handwerk informiert vom 20. bis 22. Januar in Dresden die Messe „Karrierestart“. Dort berät auch die Handwerkskammer zu Aus- und Weiterbildung und zur Existenzgründung.

zur Startseite