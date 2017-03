Mehr Kultur für Hellerau und Klotzsche?

Festspielhaus, Gartenstadt – Hellerau hat kulturell so einiges zu bieten. Doch ist da noch mehr drin? Am kommenden Donnerstag lädt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) zur nächsten Runde des Bürgerdialogs über Stadtteilkultur ein. Diesmal geht es ab 18 Uhr im Bürgerzentrum Waldschänke auf der Straße Am grünen Zipfel 2 um Hellerau und Klotzsche. Insbesondere Anwohner dieser Viertel sind eingeladen. Nach einer Einführung von Anne Pallas, Geschäftsführerin des Sächsischen Landesverbandes für Soziokultur, soll über die aktuellen Angebote sowie Visionen und Wünsche diskutiert werden.

Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe, die im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt stattfindet und bereits im Januar startete. Nach dem Auftakt wurde auch in Gorbitz schon diskutiert. Daran nahmen über 70 Leute teil. Am 30. März soll es in Leuben weitergehen. Ziel ist, eine langfristige Kulturentwicklungsplanung für die Stadt auf die Beine zu stellen. Die Dresdner sollen eingebunden werden. (SZ/sag)

