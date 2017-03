Mehr kostenfreie Parkplätze In Sebnitz dürfen Autos an der Langen Straße für eine Stunde ohne Gebühr stehen. Auch am Rathaus ist das jetzt möglich.

Fehlt die Parkscheibe, kann es trotz Gebührenfreiheit teuer werden. © Egbert Kamprath

In der Sebnitzer Innenstadt ist das Parken ab sofort auf weiteren Stellflächen kostenlos möglich. Am Beginn der Langen Straße, zwischen Markt und dem Blumengeschäft mit Postfiliale, sowie vor dem Rathaus auf der Kirchstraße wurden die Parkuhren abgebaut, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Gäste und Einwohner sollen an diesen Stellen zukünftig ohne Kleingeld parken können. Das Abstellen von Fahrzeugen ist allerdings wie in der gesamten Innenstadt auf die Dauer von einer Stunde begrenzt. Autofahrer müssen also eine Parkscheibe mit ihrer Ankunftszeit gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe platzieren, andernfalls riskieren sie ein Knöllchen. Diese Regelung gilt von montags bis freitags. (SZ)

