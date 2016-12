Mehr Kosten für Kita-Essen In Deutschland steigt 2017 der Mindestlohn. Deswegen muss einiges angepasst werden.

© Symbolbild: dpa

Eltern, die ihre Schützlinge in der Arnsdorfer Kita Am Karswald betreuen lassen, müssen ab Januar ein paar Cent mehr für die Essensversorgung bezahlen. Grund ist die Anpassung des Mindestlohnes in Deutschland. Denn mit dem neuen Jahr steigt dieser von bisher 8,50 Euro auf 8,84 Euro. Aus diesem Grund muss in der Arnsdorfer Einrichtung auch der sogenannte Verpflegungskostenersatz angepasst werden. Dieser beinhaltet alle Leistungen rund um die Verpflegung der Kinder, wie beispielsweise Getränke, Geschirrreinigung, Zubereitung und Transport des Mittagessens. Gesetzlich ist es geregelt, dass diese Kosten auf die Eltern umgelegt werden müssen.

Doch was bedeutet die Anpassung nun konkret für die Eltern? Sie zahlen im Krippenbereich nun 3,10 Euro statt 3,05 Euro. Im Kindergarten steigt der Preis von 3,15 Euro auf 3,20 Euro. Die neuen Preise gelten nach Angaben der Arnsdorfer Kita – sowie der neue Mindestlohn in Deutschland – ab dem 1. Januar 2017. Sprich, ab dem kommenden Montag. (ste)

