Mehr Kontrollen in der Innenstadt Die Stadtverwaltung setzt verstärkt auf die Themen Sicherheit und Ordnung. Das soll auch Folgen für die Parkordnung in Königsbrück haben.

Die Stadtverwaltung Königsbrück hat einen Vorsatz für das Jahr 2017. Sie will die Themen Ordnung und Sicherheit in der Stadt wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Das kündigte Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) jetzt im Stadtrat an. „Gerade in der Überwachung des ruhenden Verkehrs muss etwas passieren. Das, was geschieht, ist unbefriedigend“, sagte er.

Die Stadtverwaltung stand in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in der Kritik, weil sie parkende Autos in der Stadt nur sehr selten kontrollierte. Die Folge war, dass auch an ungünstigen Stellen, wie im Bereich vor der Volksbank häufig unerlaubt Autos parkten, und Busse teilweise lange warten mussten, weil sie nicht durchkamen. Anwohner kritisierten zudem in der Vergangenheit immer mal wieder chaotische Parksituationen auf dem Marktplatz. Und Gemeinderäte machten in regelmäßigen Abständen auf die oft zugeparkte Feuerwehr-Aufstellfläche am Kinderhaus Regenbogen aufmerksam. Eltern stellen dort oft ihr Auto ab, um ihre Kinder in die Einrichtung zu bringen.

Bürgermeister Heiko Driesnack gab sich daher selbstkritisch. „Gerade bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs fehlt uns die Kontinuität“, sagte er. „Wir kontrollieren zwar ab und zu, aber die erzieherischen Maßnahmen verflachen immer relativ schnell.“ Die Stadt hatte die Situation in der Vergangenheit immer wieder damit erklärt, dass es in der Stadtverwaltung zu wenig Personal gibt, das diese Aufgabe überhaupt übernehmen darf.

Es bleibt unklar, ob sich an dieser Situation inzwischen etwas geändert hat. Die Stadt will im Mai einen Zwischenbericht zum Thema geben.

