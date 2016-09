Mehr Kontrolle auf Schleichweg Der verlängerte Weg Am Gottesacker dient vielen Autofahrern als Abkürzung. Die Schäden auf dem Weg sind groß.

Vor allem von Radfahrern und Fußgängern gibt es zunehmend Beschwerden über den schlechten Zustand auf dem verlängerten Weg Am Gottesacker.

Die Stadt hatte die Strecke zwar schon ausbessern lassen. Doch die Löcher tun sich immer wieder auf. Die Füllungen teils ausgespült durch Regenfälle. Teils durch Autos herausgefahren, die zudem viel zu schnell unterwegs sind, so die Kritik vieler Anwohner. Denn offiziell steht die Strecke nur Anliegern offen. Aber so mancher andere nutzt sie, um die wegen Bauarbeiten immer noch gesperrte Kötzschenbrodaer Straße zu umgehen.

Der Gottesacker wird schon kontrolliert, sagte Baubürgermeister Jörg Müller im Stadtrat. Eine große Aktion, um Löcher und Bodenwellen zu beseitigen, war kürzlich jedoch abgelehnt worden. Auch mit der Begründung, dass der Geh- und Radweg im kommenden Jahr sowieso rundum saniert wird. Bis dahin werde es nur minimale Ausbesserungen geben, so Müller.

Für die Forderung nach mehr Verkehrskontrollen wegen der Raser ist eher eine Lösung in Sicht. Wie Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann sagte, will die Stadt die Lage dort ab November verstärkt in den Blick nehmen. Dann soll die Kötzschenbrodaer Straße wieder offen sein. (SZ/IL)

