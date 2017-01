Mehr Kompetenzen für Abwasserbetrieb Freitals Rathausspitze will ein kompliziertes Konstrukt auflösen – und damit jede Menge Geld sparen.

OB Uwe Rumberg will mit der Maßnahme den letzten Schritt zur Neuorganisation der Stadtverwaltung gehen. © Frohberg

Der städtische Eigenbetrieb Abwasser soll voraussichtlich in diesem Jahr mehr Aufgaben bekommen. Das kündigte Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung an. „Wir haben einen eigenen städtischen Abwasserbetrieb fürs Kaufmännische, aber die Pflege des Kanalnetzes zum Beispiel wird von den Technischen Werken durchgeführt“, sagte er. „Das wollen wir ändern, wenn der Stadtrat das mitträgt.“ Bei den Technischen Werken TWF handelt es sich um ein städtisches Tochterunternehmen. Wenn Arbeiten am Kanalnetz durchgeführt werden müssen, weil es zum Beispiel einen Riss in den Rohren gibt, muss das Rathaus die TWF mit den Arbeiten beauftragen.

„Wir wollen die Leistungen, also die technische Betriebsführung, in den städtischen Abwasserbetrieb zurückführen“, so Rumberg weiter. „Das bringt steuerliche Vorteile, weil wir die Technischen Werke jetzt beauftragen und dafür Mehrwertsteuer zahlen müssen.“ Somit könne die Stadtverwaltung jährlich einen fünfstelligen Betrag einsparen. Dies könne letztlich dazu beitragen, die Preise für die Abwasserentsorgung stabil zu halten. Für Freitals Oberbürgermeister ist das der letzte Schritt zur Neuorganisation der Stadtverwaltung und seiner Tochterunternehmen. „Unsere Stadtfamilie wäre dann so weit strukturiert, dass wir sagen können: Das ist solide und zukunftssicher aufgebaut“, so Rumberg.

