Gut zu wissen Mehr Komfort für Wanderer im Hohwald Neukirch gibt in diesem Jahr viel Geld aus, um den Tourismus zu beleben. Doch ein Problem bleibt.

Annelie Schwarze, Sabine Kühnelt und Birgit Förster (von links) sind oft und gern am Valtenberg unterwegs. In dem Gebiet zwischen Neukirch und Hohwald kann man schon jetzt gut wandern – und es soll in diesem Jahr noch besser werden. © Steffen Unger

Birgit Förster kennt sich gut aus am Valtenberg. Die Neukircherin organisiert Wanderungen für den Verein Mehrgenerationenhof. 25 bis 30 Leute – alle 60 plus – sind jedes Mal mit ihr unterwegs. Größer sollte die Gruppe nicht werden, sagt die agile Seniorin. Ihre Wanderungen führen oft ins Valtenberg- und Hohwaldgebiet. Natürlich ist es nicht das einzige Ziel.

Birgit Förster und die anderen aus ihrer Gruppe wissen das Wandergebiet vor ihrer Haustür zu schätzen. Den ausgedehnten Wald. Viele gut begehbare Wege. Sehenswertes wie den Gipfel mit Bergbaude und Aussichtsturm sowie die Wesenitzquelle. Doch die Wanderer haben auch Wünsche. Zum Beispiel den nach Plätzen, wo nicht nur eine, sondern zwei oder drei Bänke stehen, sodass sich mehr Gruppenmitglieder bei einer Rast hinsetzen können. Auch weitere Wegweiser wären gut.

Mit Wünschen wie diesen laufen die Wanderfreunde bei „ihrer“ Gemeinde offene Türen ein. Denn die will in diesem Jahr bedeutend mehr als bisher in den Ausbau der touristischen Infrastruktur in Neukirch und am Valtenberg investieren. Geplant sind weitere Orientierungstafeln für Touristen an exponierten Plätzen im Ort sowie zusätzliche Wegweiser für Wanderer und Radfahrer. Die Gemeinde will am Ortsrand und im Wald weitere Bänke aufstellen und am Weg zwischen dem Touristenparkplatz und dem Valtenberggipfel eine neue Schutzhütte bauen – wo genau, darüber laufen zurzeit die Abstimmungen mit dem Waldeigentümer, sagt Bürgermeister Jens Zeiler (CDU). Geplant ist auch, den Aussichtsturm auf dem Valtenberg – Wahrzeichen der Gemeinde Neukirch – künftig nachts mittels LED-Licht anzustrahlen. Diese und weitere Maßnahmen sind Teil eines 72 000 Euro teuren Pakets, mit dem Neukirch den Tourismus im Ort und in der Region ankurbeln möchte. 43 000 Euro sollen aus dem Topf der Leader-Förderung fürs Bautzener Oberland kommen, zu dem Neukirch gehört. Weitere 29 000 Euro nimmt die Gemeinde aus ihrem Haushalt.

Links zum Thema Kommentar: Den Berg für alle erreichbar machen

An den Ortseingängen aus Richtung Bischofswerda und Bautzen/Wilthen werden in diesem Jahr neue Begrüßungstafeln aufgestellt – in Form des stilisierten Valtenbergturms. Der soll künftig auch auf Orientierungstafeln und Werbeschildern im Ort zu sehen sein. Ein erstes Schild gibt es schon gegenüber der Tankstelle an der B 98. Bei weiteren Schildern werde das Turmsymbol größer und auffallender sein, sagt der Bürgermeister. Zu dem Paket, das jetzt auf den Weg gebracht wurde, gehören auch eine Gestaltungskonzeption für das Ende 2016 neu eröffnete Museum und das Aufstellen von Hinweistafeln für das Museum und die Bibliothek.

All diese Vorhaben zielen darauf ab, Neukirch als Erholungsort attraktiver und über Sachsen hinaus bekannt zu machen, sagte Jens Zeiler. Diesem Anliegen dienen auch die Pläne, ab Mai Abfahrten mit Monsterrollern vom Valtenberg anzubieten. In der industriestarken Gemeinde spielt der Tourismus als Wirtschaftsfaktor nur eine Rolle am Rande. Von den rund 2 000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Neukirch entfallen nicht einmal 50 auf den Fremdenverkehr im weitesten Sinne. Umso mehr sei man froh über jede der vier Gaststätten, jeden Vermieter von Gästebetten und jede Schauwerkstatt in Neukirch, sagt der Bürgermeister. Er trat sein Amt vor anderthalb Jahren auch mit dem Versprechen an, den Tourismus im Ort zu beleben und dafür vor allem den Valtenberg besser zu vermarkten.

Dabei setzt Neukirch auf den „sanften Tourismus“ – und nimmt dafür auch Kompromisse in Kauf. Der wohl größte: Auch der Hauptweg zum Gipfel bleibt weitestgehend autofrei. Worüber sich Wanderer und Mountainbiker freuen können, setzt anderen Grenzen. Wer die drei Kilometer vom Parkplatz auf den Berg zu Fuß nicht schafft, hat im normalen Tagesgeschäft kaum Chancen, den Valtenberg zu besuchen. Autos dürfen die Straße nur mit einer Ausnahmegenehmigung nutzen. Bei Veranstaltungen wie dem Fest zum 160-jährigen Turmjubiläum im Juni pendelt ein Kleinbus. Dass die Straße für alle freigegeben wird, schließt die Gemeinde aus Gründen des Umweltschutzes aus.

zur Startseite