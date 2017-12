Mehr Komfort für Kühe Die Bauarbeiten für einen neuen Stall in Oberhäslich haben begonnen. Das hat Auswirkungen auch anderswo.

Der Bagger reißt alte Siloanlagen ab, damit Platz für einen neuen Milchviehstall wird. Dieser soll ein Wohlfühlstall werden, in dem die Kühe komfortabel leben und auch die Menschen gute Arbeitsplätze bekommen.



Reinholdshain. Das Bauschild hängt, ein Bagger hämmert Betonplatten klein. Das größte Vorhaben der Agrargenossenschaft Reinholdshain in den letzten Jahren hat begonnen. Es ist Wilfried Menzer, dem Vorstand des Unternehmens, anzumerken, wie froh er darüber ist, dass es endlich losgeht. Denn das Vorhaben verfolgen die Landwirte schon lange. Ihre Jungrinder stehen derzeit in alten Ställen in Ulberndorf und Oberfrauendorf. Die sind nicht mehr zeitgemäß, weder für die Mitarbeiter noch für die Tiere.

Daher haben Klaus Köhler und Wilfried Menzer vom Vorstand der Genossenschaft schon vor Jahren überlegt, dass sie alle Ställe für das Milchvieh an einem Standort in Oberhäslich errichten. „Es hätte schon 2015 losgehen sollen, aber dann kam die Milchkrise dazwischen“, berichtet Menzer. Die Preise für den weißen Saft gingen in den Keller. Die Zukunft der Milchproduktion war ungewiss. Inzwischen hat sich die Situation wieder verbessert, die Preise sind wieder gestiegen und die Landwirte haben neuen Mut gefasst.

Straffer Zeitplan





Über die Kosten für das Neubauvorhaben will Menzer nicht reden. Aber es ist eine Millioneninvestition, die sein Unternehmen in Oberhäslich beginnt und für die es auch Fördergelder bekommt. Der Zeitplan für die Bauarbeiten ist jetzt straff durchgetaktet. Über den Winter werden alte Siloanlagen aus den 1970er-Jahren abgerissen. „Die hätten ohnehin generalsaniert werden müssen“, sagt Menzer.

Das Unternehmen zurück 1 von 5 weiter 1991 wurde die Agrargenossenschaft Reinholdshain gegründet. Sie ist aus der LPG Reinholdshain hervorgegangen, die 1953 entstanden ist. Drei Standbeine hat der Betrieb. Die Pflanzenproduktion, die Tierproduktion mit Milchkühen, Mutterkühen und Schafen sowie die erneuerbaren Energien. 2007 hat die Genossenschaft ihre eigene Biogasanlage mit 365 Kilowatt elektrischer Leistung in Oberhäslich in Betrieb genommen. Mit der Wärme beheizt sie den Milchviehstall in Oberhäslich, die Getreidetrocknung und Wohnungen in der Nachbarschaft. Die Mutterkuhhaltung Reinholdshain GmbH ist ein Tochterunternehmen der Genossenschaft, das 280 Tiere hält. Die Fläche, welche die Genossenschaft bewirtschaftet, umfasst 1863 Hektar, davon gehören 213 Hektar zur Mutterkuhhaltung. Quelle: Agrargenossenschaft Reinholdshain

Wenn im Frühjahr der Platz frei ist, beginnt der Bau des neuen Milchkuhstalls. „Das wird ein Wohlfühlstall mit viel Platz für die Tiere“, sagt Menzer. Fachleute sprechen dabei von „Kuh-Komfort“. Die Planung folgt der Erkenntnis, dass Kühe umso mehr Milch geben und gesünder bleiben, je besser ihre Haltungsbedingungen sind. In dem neuen Stall werden auch zehn

Melkroboter aufgestellt, von denen jeder einzelne schon eine sechsstellige Summe kostet. Gruppenweise werden dann die Kühe aus ihrem jetzigen Stall umziehen und sich an die Melkroboter gewöhnen müssen. Dabei sind ihnen die jetzigen Melker noch behilflich. Wie es mit deren Arbeit dann weitergeht, darüber trifft Menzer keine Aussage. Er fügt aber hinzu, dass sein Betrieb einer der wenigen größeren Betriebe in der Region ist, der noch ohne Melker aus Polen arbeitet.

Transporte entfallen





Wenn der neue Milchviehstall funktioniert, kommt der nächste Bauabschnitt. Dann werden die jetzigen Ställe umgebaut. Die Jungrinder, die noch keine Milch geben, ziehen aus Ulberndorf und Oberfrauendorf hierher um. Außerdem werden neue Kälberiglus aufgebaut. „Wir haben alle zwei Jahre unser Hoffest. Das nächste Fest ist für 2019 vorgesehen. Dann sollen die neuen Ställe zu besichtigen sein“, kündigt Menzer an.

Insgesamt werden dann in Oberhäslich rund 1 250 Tiere stehen. Das sind genausoviele, wie der Betrieb jetzt schon hält. Der Unterschied ist dann aber, dass sie nach modernen Gesichtspunkten gehalten werden und nicht mehr auf verschiedene Orte verteilt sind. Das spart Transporte, die jetzt noch erforderlich sind.

In Ulberndorf wird ein alter Stall abgerissen, wenn das Jungvieh nach Oberhäslich umgezogen ist. Die Fläche wird dem Landschaftspflegeverband übergeben, der dort eine Streuobstwiese anlegen will. Das zählt als Ausgleichsfläche für den Eingriff in die Natur, weil beim Neubau auch ein neues Güllelager auf der Wiese neben den Ställen entsteht. Der andere Stall in Ulberndorf bleibt und wird weiter für die Mutterkuhhaltung genutzt. Was aus dem Stall in Oberfrauendorf wird, ist noch offen.

