Mehr Komfort für die Mieter Die Wohnungsgenossenschaft Aufbau lässt an einem Block im Allende-Viertel Aufzüge anbauen. An einem anderen Standort muss sie damit noch warten.

So wie der Block im Hintergrund soll auch der daneben bald aussehen – mit frischer Fassade und Aufzügen an den beiden Hauseingängen. Die Wohnungsgenossenschaft Aufbau realisiert hier an der Friedrich-Wolf-Straße im Allendeviertel in diesem Jahr ihr größtes Modernisierungsvorhaben, sagt Geschäftsführer Falko Glück. © Uwe Soeder

Bautzen. Mit seiner Fassade in kräftigen Farben ist der Wohnblock an der Friedrich-Wolf-Straße im Allendeviertel schön anzusehen. Blass und verwaschen dagegen der kleinere Block, der etwas nach hinten versetzt an seinem Ende steht. Fast sieht es so aus, als ob er sich verschämt wegduckt, weil er optisch nicht mit seinem größeren Nachbarn mithalten kann. Aber nicht mehr lange. In den nächsten Monaten wird er herausgeputzt. Die ersten Handwerker sind schon da, auf dem Stück Wiese vorm Haus liegt der Beweis: Alte Rohre, die bereits ausgebaut wurden, denn das Haus soll nicht nur von außen schöner werden. „Wir lassen auch die Heizungsstränge erneuern“, sagt Falko Glück, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Aufbau.

Rund 1,1 Millionen Euro nimmt der Bautzener Großvermieter dieses Jahr in die Hand, um die Wohnqualität an der Friedrich-Wolf-Straße zu verbessern. So müssen die Mieter der 20 Wohnungen in dem betreffenden Block zum Beispiel bald nichts mehr die Treppen hochschleppen. Per Aufzug gelangen sie künftig bequem in jede Etage. Auch die Bäder werden komplett erneuert und bekommen statt der Badewanne eine ebenerdige Dusche. Verschwinden werden zudem die Durchlauf-Erhitzer, mit denen bisher Wasser erwärmt wird. Auch gekocht wird künftig nicht mehr mit Gas, in den Küchen werden Elektroanschlüsse für den Herd verlegt. Am Zuschnitt und an der Größe der Wohnungen – Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen mit 48 beziehungsweise 58 Quadratmetern – wird sich laut Glück aber nichts ändern.

Dankbar für Verständnis der Mieter

Der Zeitpunkt für die Arbeiten ist günstig. Acht der 20 Wohnungen in der Friedrich-Wolf-Straße 13 und 15 stehen derzeit leer. „Wir haben sie mit Blick auf die Bauarbeiten erst einmal nicht mehr vermietet“, sagt Falko Glück. Die anderen Mieter bleiben drin und nehmen die Bauarbeiten in Kauf. „Für ihr Verständnis sind wir sehr dankbar“, sagt Glück. Immerhin müssen sie ein paar Monate mit Einschränkungen leben. Seit Februar sind die Handwerker drinnen zu Gange, im Mai werden dann die Treppenhäuser für den Anbau der Aufzüge aufgesägt. Im September soll alles fertig sein. Doch der kleine Block ist in diesem Jahr nicht die einzige Baustelle der Wohnungsgenossenschaft Aufbau. Gleich um die Ecke sollen ab August Gerüste aufgestellt werden. Dann sind die Hauseingänge Wolf-Straße 1 bis 11 und der daran angrenzende kleine Wohnblock an der Dr.-Salvador-Allende-Straße dran. Dort sind aber „nur“ Dach, Fassade und die Balkone dran.

Aufzug bringt höhere Miete

„Aufzüge können wir leider nicht überall anbauen“, sagt Falko Glück, obwohl sich das viele Mieter – und längst nicht nur die älteren – wünschen würden. Doch das sei einfach eine Kostenfrage, auch in der Unterhaltung. Für die Bewohner bedeutet das, dass sie in den Häusern mit Aufzug sechs Euro Miete pro Quadratmeter und damit etwa einen Euro mehr als in den anderen Aufbau-Häusern zahlen. Allerdings lassen sich die per Fahrstuhl erreichbaren Wohnungen auch besser vermieten als die ohne. So gibt es auch für die acht freien an der Wolf-Straße bereits Anfragen, sagt Glück. Nach seinen Angaben stehen von den insgesamt 1 400 Wohnungen, die sich auf neun Standorte im Stadtgebiet verteilen, derzeit neun Prozent leer. Der Altersdurchschnitt der Mieter sei nach wie vor hoch, viele hielten der Genossenschaft seit Jahrzehnten die Treue. Damit sie möglichst lange in ihren vier Wänden bleiben können, wurden bereits vor einigen Jahren Wohnungen an der Brecht- und Becher-Straße seniorengerecht – mit Aufzügen, breiten Türen und Hausnotruf – umgebaut. Aber man reagiere auch auf Wünsche jüngerer Mieter. Wo es möglich ist, würden durch Zusammenlegung von zwei Wohnungen größere Einheiten, zum Teil sogar mit zwei Bädern, geschaffen, damit auch Familien mit mehreren Kindern Platz finden.

Genug Arbeit für die nächsten Jahre

„Für die nächsten Jahre bleibt uns noch genug Arbeit“, sagt Falko Glück. Obwohl der Wohnungsbestand seit den 1990er-Jahren schon einmal modernisiert wurde, gibt es immer wieder Sanierungsbedarf. Ein Projekt wollte die Genossenschaft eigentlich schon angehen – die Modernisierung des Wohnblocks gegenüber vom Lidl-Markt an der Neusalzaer Straße. „Dort würden wir sogar einen Zuschuss von der Stadt bekommen“, sagt Glück. Allerdings müssten die Mieter wegen der umfangreichen Bauarbeiten erst einmal ausziehen. Das hätten einige abgelehnt. „Gegen ihren Willen werden wir das Projekt nicht umsetzen“, sagt Glück. So kommt es vorerst in die Schublade, für später. Denn irgendwann soll es auch an dem Block in der Neusalzaer Straße einmal Aufzüge geben.

